Tomb Raider: Prime Video dà il via libera alla serie di Phoebe Waller-Bridge, tutti i dettagli

Dopo l'annuncio di diversi mesi fa, Prime Video ha confermato di aver ordinato una prima stagione completa della serie di Phoebe Waller-Bridge basata su Tomb Raider, celebre saga videoludica già arrivata varie volte al cinema.

La conferma arriva da Jennifer Salke, responsabile di Amazon & MGM Studios, in occasione degli Upfront della società a New York. La produttrice l'ha definita una serie "epica" e "itinerante".

"Se potessi dire alla me adolescente che questo sta accadendo, credo che esploderebbe. Tomb Raider ha rappresentato una parte enorme della mia vita e mi sento incredibilmente privilegiata nel portarlo sul piccolo schermo con collaboratori così appassionati. Lara Croft significa molto per me, come per molti, e non vedo l'ora di partire per questa avventura. Con i pipistrelli e tutto il resto", ha dichiarato la Waller-Bridge.

Alicia Vikander in Lara Croft

Le altre serie confermate agli upfront Amazon

Si tratta dell'ultima conferma di Amazon di questa mattina, che ha ordinato la serie live-action su Spider-Man Noir con protagonista Nicolas Cage, oltre a una serie rinnovi come nel caso di The Boys con la quinta stagione e Mr. & Mrs. Smith con la seconda.

La creatrice e star di Fleabag Waller-Bridge sta scrivendo la serie di Tomb Raider, di cui ancora non si conosce il cast. Deadline aveva rivelato l'anno scorso che la serie faceva parte di un universo più ampio in fase di sviluppo ad Amazon che avrebbe incluso anche film e giochi.

L'universo di Tomb Raider è già stato adattato per il cinema con i due film con Angelina Jolie protagonista, mentre è fallito il tentativo di reboot con Alicia Vikander dopo il primo film del 2018.