Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, il trailer regala un nuovo emozionante sguardo all'eroina protagonista

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, che vede come protagonista la star Marvel Hayley Atwell.

Nell'ambito della Geeked Week, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale completo di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, dando uno sguardo esteso a una delle serie animate più emozionanti del suo palinsesto.

Riprendendo gli eventi dell'acclamata trilogia di videogiochi Survivor - Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, la nuova serie segue Lara Croft (Hayley Atwell) mentre si imbarca in tante nuove avventure in solitaria sempre più pericolose.

Tuttavia, "Lara deve tornare a casa quando un pericoloso e potente artefatto cinese viene rubato da Croft Manor da un ladro con un'inquietante connessione personale. Il suo audace inseguimento la porterà in un'avventura intorno al mondo e nelle profondità di tombe dimenticate, dove sarà costretta a confrontarsi con il suo vero io e a decidere che tipo di eroe vuole diventare".

Tomb Raider: il film con Alicia Vikander è un prequel, remake o reboot?

Il trailer e il cast della serie

Oltre a Hayley Atwell (Captain America: il primo vendicatore; Avengers: Endgame; Mission: Impossible - Dead Reckoning) che interpreta il ruolo del titolo, il cast di supporto comprende Allen Maldonado nel ruolo di Zip e Earl Baylon che riprende il suo ruolo di Jonah Maiava dai videogiochi. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft sarà disponibile in streaming dal 10 ottobre.

La descrizione ufficiale dello show recita: "La serie animata Tomb Raider: The Legend of Lara Croft riprende dopo gli eventi della trilogia di videogiochi di grande successo di Tomb Raider (Tomb Raider; Rise of the Tomb Raider; Shadow of the Tomb Raider), e traccerà il prossimo capitolo dell'iconica eroina giramondo. A più di 25 anni dalla sua prima apparizione, Lara Croft (doppiata da Hayley Atwell) continua a esplorare antichi misteri e a scoprire verità perdute attraverso destinazioni mozzafiato e pericolose".

La serie è prodotta e scritta da Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin, Red Sonja). Tra i produttori esecutivi troviamo: il CEO di dj2 Entertainment Dmitri M. Johnson (Sonic the Hedgehog, Life is Strange) insieme a Timothy I. Stevenson, Jacob Robinson (Skull Island) attraverso la sua Tractor Pants, Dallas Dickinson e Noah Hughes per Crystal Dynamics e Howard Bliss e Jen Chambers.