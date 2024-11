Lara Croft sarà interpretata da Sophie Turner nella nuova serie di Tomb Raider?

Sembra che sarà Sophie Turner a interpretare l'iconico ruolo di Lara Croft nella nuova serie di Tomb Raider che sta venendo sviluppata da Phoebe Waller-Bridge.

Per ora, tuttavia, Amazon MGM Studios non ha voluto confermare le trattative con la star dello show Il Trono di Spade.

Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft?

Quello di Sophie Turner è uno dei nomi che era stato indicato tra quelli che stavano venendo valutati dalla produzione dello show prodotto per Prime Video.

L'attrice potrebbe quindi diventare l'erede di Angelina Jolie e Alicia Vikander, le precedenti interpreti dell'eroina dei videogiochi.

Sophie nella parte di Sansa Stark

La nuova serie, attualmente in fase di sviluppo, è prodotta da Phoebe Waller-Bridge e Jenny Robins attraverso Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson attraverso dj2 Entertainment, Michael Scheel e i detentori dei diritti Legendary Television e Crystal Dynamics. La serie è prodotta da Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios.

Cosa sappiamo del ritorno di Tomb Raider

I videogiochi di Tomb Raider saranno nuovamente fonte di ispirazione per un progetto destinato agli schermi, questa volta televisivi. Phoebe Waller-Bridge, parlando del lavoro che sta compiendo, ha dichiarato in una recente intervista:"C'è spazio per fare qualcosa di davvero rischioso. E se posso fare qualcosa di rischioso ed eccitante con Tomb Raider ho dalla mia un pubblico di persone che ama Lara e si spera continuerà ad amarla. È una posizione molto insolita in cui trovarsi, è il vecchio cavallo di Troia".

Le avventure di Lara Croft, recentemente, sono tornate, ma in versione animata, sugli schermi di Netflix grazie allo show Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, che ha regalato nuove avventure dell'iconico personaggio.