Spider-Man Noir: Nicolas Cage sarà il protagonista della serie live-action di Prime Video

Cage tornerà nei panni del personaggio dopo averlo interpretato brevemente in Spider-Man: Un nuovo universo

Nicolas Cage tornerà a interpretare Spider-Man Noir, ma questa volta in una serie live-action.

Come vociferato tempo fa, Cage sarà il protagonista dello show live-action "Noir", ordinato come serie da MGM+ e Amazon Prime Video. La serie debutterà in patria sul canale lineare di MGM+, seguita da un lancio globale su Prime Video.

L'annuncio è stato fatto prima della presentazione di Amazon agli inserzionisti, che si terrà martedì a New York.

"Espandere l'universo Marvel con 'Noir' è un'opportunità unica e speciale e siamo onorati di portare questa serie ai nostri clienti Prime Video", ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile dei contenuti di Amazon MGM Studios. "Il talentuosissimo Nicolas Cage è la scelta ideale per il nostro nuovo supereroe e i produttori Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal e l'incredibile team di Sony sono impegnati ad espandere questo franchise nel modo più originale possibile".

Cage ha precedentemente interpretato Spider-Man Noir nel film d'animazione vincitore del premio Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo. Questa sarà la prima volta che il personaggio verrà interpretato in un progetto live-action. Secondo la sinossi ufficiale, "Noir" racconterà la storia "di un investigatore privato (Cage) invecchiato e sfortunato nella New York degli anni Trenta, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città".

La serie rappresenterà anche il primo ruolo televisivo regular per Cage, che in questi giorni è impegnato nella promozione dell'horror Longlegs, già ampiamente lodato dalla critica come uno dei migliori horror del 2024.