Tomb Raider, dopo tutto la serie si farà: Sophie Turner mostra il fisico per Lara Croft

Nonostante Phoebe Waller-Bridge sia stata ingaggiata per scrivere la serie su Tomb Raider Sophie Turner (Il trono di spade, Dark Phoenix) abbia firmato per interpretare il ruolo principale di Lara Croft, successivamente era stato riportato che la serie fosse stata accantonata.

Secondo il Mail Online (che però non è esattamente la fonte più affidabile in circolazione), la causa è da ricercare nel fatto che la stesura delle sceneggiature avrebbe richiesto più tempo del previsto e che Turner si sarebbe impegnata in altri progetti nel frattempo.

Tuttavia, lo scooper Daniel Richtman ha rivelato che la serie di Tomb Raider è ancora in fase di sviluppo e non è stata cancellata. Non c'è molto altro su cui basarsi, se non che Turner ha condiviso la seguente foto (poi cancellata) sul suo profilo Instagram, e sembra proprio che l'attrice stia scolpendo il suo corpo per qualche progetto.

Quello che sappiamo sulla serie di Tomb Raider

"Sarà una serie fantastica", aveva riportato LifeStyleMag.com all'inizio di quest'anno. "Sarà grintosa e violenta e piacerà ai veri fan della saga. Sophie si sta allenando molto per questo film e ha già una grande esperienza di combattimenti sullo schermo, acrobazie, costumi estremi ed effetti speciali, grazie agli anni trascorsi negli universi de Il trono di spade e X-Men. Ma sta diventando ancora più in forma per questo lavoro e sta affinando tutte le sue abilità".

Angelina Jolie e Alicia Vikander hanno precedentemente interpretato Lara Croft in live-action, mentre Hayley Atwell ha doppiato il personaggio in Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, serie animata di Netflix.

"Se potessi dire alla mia versione adolescente che questo sta accadendo, penso che esploderebbe", aveva commentato Waller-Bridge quando la serie è stata annunciata per la prima volta. "Tomb Raider è stato una parte enorme della mia vita e mi sento incredibilmente privilegiata nel portarlo in televisione con collaboratori così appassionati. Lara Croft significa molto per me, come per molti, e non vedo l'ora di partire per questa avventura. Con tanto di pipistrelli".