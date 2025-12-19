Tomb Raider, un ex star di Harry Potter si è unita al cast della nuova serie Amazon

L'ex interprete ci Lucius Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter, Jason Isaacs, è l'ultima aggiunta al cast della serie live-action Tomb Raider di Amazon MGM, secondo quanto riferito da Deadline.

I rappresentanti di Amazon hanno rifiutato di commentare e non è ancora chiaro quale ruolo interpreterà Isaacs. Come annunciato in precedenza, l'ex star de Il Trono di Spade Sophie Turner è stata scelta per il ruolo principale di Lara Croft, con Sigourney Weaver attualmente in trattative per unirsi al cast.

Basata sulla serie di videogiochi che racconta le avventure dell'archeologa e avventuriera di fama mondiale Lara Croft (Turner), la trama della serie TV è ancora avvolta nel mistero.

Fleabag: un primo piano di Phoebe Waller-Bridge nella seconda stagione

Phoebe Waller-Bridge ha scritto e prodotto la serie

Ideato, scritto e prodotto dall'acclamata star di Fleabag, il progetto è in gestazione da tempo dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2022. È stato ufficialmente approvato nel maggio 2024, con Turner che è entrata a far parte del cast sei mesi dopo, e finalmente inizierà la produzione il 19 gennaio.

Chad Hodge è co-showrunner e produttore esecutivo dello show insieme a Jonathan Van Tulleken (che ha lavorato in serie come Shōgun e Dope Thief), che ne è anche il regista.

La serie è prodotta anche da Crystal Dynamics, attuale sviluppatore dei videogame della saga; da Waller-Bridge e Jenny Robins attraverso Wells Street Productions; da Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson attraverso Story Kitchen; da Michael Scheel, Hodge, e Legendary Television.

Lucius Malfoy (Jason Isaacs) in una foto promo del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

La reunion dei Malfoy: Jason Isaacs riabbraccia Tom Felton

Isaacs, attore che interpretava Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, ha fatto una sorpresa a quello che è stato suo "figlio sullo schermo", Tom Felton, durante una recente rappresentazione di Harry Potter and the Cursed Child a Broadway, dove Felton sta nuovamente interpretando Draco Malfoy dal vivo sul palco.

Isaacs ha assistito allo spettacolo, ha pubblicato sui social un messaggio pieno di orgoglio per la performance di Felton e si sono abbracciati e fotografati insieme sul palco insieme ad Aidan Close, che interpreta il figlio di Draco, Scorpius. Felton ha definito il momento "magico", celebrando l'incontro tra tre generazioni di Malfoy, e ha ringraziato Isaacs chiamandolo "dad" nel suo post.