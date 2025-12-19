Tomb Raider, un ex star di Harry Potter si è unita al cast della nuova serie Amazon

Continua lo sviluppo della nuova serie targata Amazon sul popolare personaggio tratto dai videogame, che sarà collegata anche ai prossimi capitoli in uscita nei prossimi anni

Tomb Raider, un'immagine dalla saga videoludica
NOTIZIA di 19/12/2025

L'ex interprete ci Lucius Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter, Jason Isaacs, è l'ultima aggiunta al cast della serie live-action Tomb Raider di Amazon MGM, secondo quanto riferito da Deadline.

I rappresentanti di Amazon hanno rifiutato di commentare e non è ancora chiaro quale ruolo interpreterà Isaacs. Come annunciato in precedenza, l'ex star de Il Trono di Spade Sophie Turner è stata scelta per il ruolo principale di Lara Croft, con Sigourney Weaver attualmente in trattative per unirsi al cast.

Basata sulla serie di videogiochi che racconta le avventure dell'archeologa e avventuriera di fama mondiale Lara Croft (Turner), la trama della serie TV è ancora avvolta nel mistero.

Fleabag Stagione 2 5
Fleabag: un primo piano di Phoebe Waller-Bridge nella seconda stagione

Phoebe Waller-Bridge ha scritto e prodotto la serie

Ideato, scritto e prodotto dall'acclamata star di Fleabag, il progetto è in gestazione da tempo dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2022. È stato ufficialmente approvato nel maggio 2024, con Turner che è entrata a far parte del cast sei mesi dopo, e finalmente inizierà la produzione il 19 gennaio.

Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner? Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner?

Chad Hodge è co-showrunner e produttore esecutivo dello show insieme a Jonathan Van Tulleken (che ha lavorato in serie come Shōgun e Dope Thief), che ne è anche il regista.

La serie è prodotta anche da Crystal Dynamics, attuale sviluppatore dei videogame della saga; da Waller-Bridge e Jenny Robins attraverso Wells Street Productions; da Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson attraverso Story Kitchen; da Michael Scheel, Hodge, e Legendary Television.

Lucius Malfoy (Jason Isaacs) in una foto promo del film Harry Potter e la Camera dei Segreti
Lucius Malfoy (Jason Isaacs) in una foto promo del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

La reunion dei Malfoy: Jason Isaacs riabbraccia Tom Felton

Isaacs, attore che interpretava Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, ha fatto una sorpresa a quello che è stato suo "figlio sullo schermo", Tom Felton, durante una recente rappresentazione di Harry Potter and the Cursed Child a Broadway, dove Felton sta nuovamente interpretando Draco Malfoy dal vivo sul palco.

Isaacs ha assistito allo spettacolo, ha pubblicato sui social un messaggio pieno di orgoglio per la performance di Felton e si sono abbracciati e fotografati insieme sul palco insieme ad Aidan Close, che interpreta il figlio di Draco, Scorpius. Felton ha definito il momento "magico", celebrando l'incontro tra tre generazioni di Malfoy, e ha ringraziato Isaacs chiamandolo "dad" nel suo post.