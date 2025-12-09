Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner?

Il cast della serie Tomb Raider, adattamento dei popolari videogiochi dedicati alle avventure di Lara Croft, sembra si sia arricchito con l'arrivo di Sigourney Weaver.

L'attrice, secondo quanto riporta Deadline, sarà infatti coinvolta nel progetto che ha come star Sophie Turner.

I primi dettagli sulla serie

Phoebe Waller-Bridge sarà sceneggiatrice e produttrice dello show destinato a Prime Video che la vedrà impegnata inoltre come co-showrunner accanto a Chad Hodge.

Jonathan Van Tulleken (Shogun) sarà invece coinvolto come regista e produttore esecutivo.

Le riprese degli episodi di Tomb Raider dovrebbero prendere il via il 19 gennaio e Sophie Turner, star del cult Il Trono di Spade, avrà l'iconico ruolo di Lara Croft e ha recentemente mostrato la sua preparazione fisica.

Sigourney Weaver, in queste settimane protagonista nelle sale con Avatar: Fuoco e Cenere, sta concludendo le trattative con la produzione dello show targato Amazon MGM Studios.

Cosa sappiamo del ritorno di Tomb Raider

I videogiochi di Tomb Raider saranno nuovamente fonte di ispirazione per un progetto destinato agli schermi, questa volta televisivi. Phoebe Waller-Bridge, parlando del lavoro che sta compiendo, ha dichiarato in una recente intervista:"C'è spazio per fare qualcosa di davvero rischioso. E se posso fare qualcosa di rischioso ed eccitante con Tomb Raider ho dalla mia un pubblico di persone che ama Lara e si spera continuerà ad amarla. È una posizione molto insolita in cui trovarsi, è il vecchio cavallo di Troia".

Le avventure di Lara Croft erano recentemente tornate in versione animata sugli schermi di Netflix grazie allo show Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, che ha regalato nuove avventure dell'iconico personaggio.