Sophie Turner è una Lara Croft perfetta nella prima foto della serie Tomb Raider

Prime Video ha svelato la prima immagine della prossima serie live-action Tomb Raider, con Sophie Turner nel ruolo dell'icona dei videogiochi Lara Croft.

La serie, attualmente in produzione, è un adattamento della classica serie di videogiochi ed è stata originariamente approvata da Prime Video nel maggio 2024. Il coinvolgimento di Turner nel ruolo principale era stato annunciato per la prima volta nel novembre dello stesso anno.

L'ex-interprete de Il trono di spade è l'ultima attrice di alto profilo ad aver interpretato il ruolo di Croft. L'archeologa e avventuriera era stata precedentemente interpretata sullo schermo in due film da Angelina Jolie e in un altro da Alicia Vikander.

Tomb Raider: Sophie Turner è Lara Croft nella prima immagine

Chi c'è nel cast della serie?

Oltre a Turner, il cast include Martin Bobb-Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.

Phoebe Waller-Bridge è ideatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie. Chad Hodge è produttore esecutivo e co-showrunner insieme a Waller-Bridge. Jonathan van Tulleken sarà il regista e produttore esecutivo.

Il primo leggendario videogame Tomb Raider è stato pubblicato nel 1996 e Lara Croft è diventata rapidamente un'icona femminile. L'ultimo gioco, Shadow of the Tomb Raider, è uscito nel 2018 e molti dei classici originali sono stati rimasterizzati nel corso degli anni. Due nuovi giochi, Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst, sono previsti rispettivamente per il 2026 e il 2027.

X-Men: Dark Phoenix, Sophie Turner in un'intensa immagine

Sophie Turner pronta a lasciarsi alle spalle Il Trono di Spade

L'attrice ha ormai 30 anni e dopo aver superato un periodo difficile aveva condiviso pubblicamente le proprie speranze per il prossimo futuro in una recente intervista al magazine Porter.

"Voglio solo avere un po' di pace per i miei trent'anni", aveva confessato alla rivista l'ex interprete di Sansa Stark. "Sento che è stato tutto molto caotico per molto tempo e sono pronta a superare tutto questo. Assestarmi un po'. Non vedo l'ora di conoscermi meglio, conoscere i miei limiti e (avere) un po' più di autonomia sulla mia vita".