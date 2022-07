Tomb Raider 2, Alicia Vikander: " È nel limbo per via delle politiche di Amazon"

Alicia Vikander non ci fornisce buone notizie sul sequel di Tomb Raider, in stallo per via delle scelte di politica aziendale di Amazon dopo l'acquisizione di MGM.

Alicia Vikander era eccitata di tornare nei panni di Lara Croft in una nuova avventura sul grande, ma le ultime notizie sullo sviluppo di Tomb Raider 2 non lasciano ben sperare. Il sequel sarebbe nel limbo per via delle politiche di Amazon dopo l'acquisizione di MGM da parte del gigante dello streaming.

Tomb Raider: Alicia Vikander in una nuova foto del film

Dopo l'uscita di Tomb Raider nel 2018, l'autrice di Lovecraft Country Misha Green era stata ingaggiata per scrivere e dirigere il sequel che ora sarebbe in stallo, come spiega Alicia Vikander in un'intervista con EW_

"Con l'acquisizione di MGM da parte di Amazon, non ho più notizie. ora si tratta di politica. Io e Misha siamo pronte, ma la decisione spetta ad altri."

L'attrice svedese aggiunge di non poter dire molto sull'interpretazione di Lara Croft da parte di Misha Green che rileggerà la rivoluzionaria eroina d'azione e avventura che ha scosso l'industria dei videogiochi dopo l'uscita del primo videogame di Tomb Raider nel 1996. Abbiamo visto il personaggio l'ultima volta sul grande schermo nel blockbuster del 2018 di Roar Uthaug, che narra la storia delle origini di Lara Croft mentre segue le orme di suo padre (Dominic West) attraverso un'isola remota per indagare su un mistero che circonda un'antica regina giapponese.

Tomb Raider, Alicia vs. Angelina: due modi diversi di suonare il "tema di Lara"

"Sono entusiasta di mostrare al mondo la visione di Misha", anticipa Alicia Vikander. "Adoro quello che ha fatto con Lovecraft Country."

Il reboot di Tomb Raider del 2018 ha incassato 274 milioni di dollari al botteghino mondiale, 17 anni dopo che Angelina Jolie aveva dato vita al personaggio per la prima volta nel 2001 in Lara Croft: Tomb Raider, che ha incassato praticamente la stessa cifra nel 2001.