Tomb Raider: la sceneggiatrice di The Marvels scriverà la serie Amazon

La nuova serie in live-action su Lara Croft sarà scritta da Megan McDonnell, già dietro gli script di The Marvels e della prossima Agatha: Darkhold Diaries.

Dopo aver lavorato a The Marvels e alla serie di prossima uscita Agatha: Darkhold Diaries, Megan McDonnell ha trovato il suo nuovo progetto. Variety riporta che la sceneggiatrice si è unita alla serie televisiva di Prime Video basata sulla saga videoludica Tomb Raider.

Anche se l'adattamento del videogioco è ancora nelle fasi iniziali della sua pre-produzione, l'assunzione della McDonnell da parte dello studio è un segno che la società è tornata pienamente al lavoro sul progetto dopo gli scioperi.

A gennaio di quest'anno era stato annunciato che Phoebe Waller-Bridge, nota per aver recitato e creato la serie televisiva Fleabag, era stata incaricata di scrivere e produrre esecutivamente una nuova serie televisiva di Tomb Raider.

È stato inoltre riferito che Prime Video e MGM stanno lavorando insieme per costruire un universo cinematografico intorno a Tomb Raider. Per questo motivo, è in cantiere anche un adattamento cinematografico, il cui progetto dovrebbe incrociarsi con la serie televisiva.

Al momento, nessuno di questi progetti ha una data di uscita, poiché sia il film che la serie televisiva sono ancora in fase di pre-produzione. Prime Video non ha indicato quale dei due progetti sarà prodotto per primo, ma il mistero sarà risolto quando arriveranno altri annunci in merito.