Tomb Raider 2, Alicia Vikander aggiorna i fan sul sequel: "è in lavorazione"

Alicia Vikander, che ha interpretato Lara Croft nella versione del 2018 di Tomb Raider, ha confermato che un sequel del film è attualmente in lavorazione. Nel corso di un'intervista con Collider, l'attrice ha aggiornato i fan sugli sviluppi relativi a Tomb Raider 2 e ha rassicurato tutti quanti sulla sua realizzazione.

A proposito di Tomb Raider 2, Alicia Vikander ha dichiarato: "Sì, prima dell'emergenza sanitaria era in lavorazione e, in effetti, lo è tutt'ora. Non è ancora entrato in lavorazione ma lo script è quasi pronto. Tutti quanti sono molto emozionati e io sono felicissima all'idea di poter tornare a interpretare Lara Croft. Al momento, Misha Green sta lavorando alla sceneggiatura. Tutte queste novità sono davvero recenti e risalgono al momento in cui il mondo ha iniziato ad aprirsi nuovamente. Sono davvero emozionata all'idea di poter leggere qualcosa il più presto possibile".

Alicia Vikander aveva già espresso il suo desiderio di tornare a interpretare Lara Croft prima che Tomb Raider venisse distribuito nel 2018. Annunciato per la prima volta a settembre 2019, il sequel del film avrebbe dovuto avere Amy Jump e Ben Wheatley come sceneggiatrice e regista del progetto. Cancellato, però, dal calendario delle uscite previste da MGM, Tomb Raider 2 ha cambiato i propri piani e ha coinvolto Misha Green in qualità di sceneggiatrice e regista del progetto che, originariamente, sarebbe dovuto arrivare al cinema il 19 marzo 2021.

A maggio 2021, Misha Green ha aggiornato i fan di Tomb Raider 2 sulla scrittura del film e ha dichiarato di aver completato la prima stesura della sceneggiatura. Dopo aver postato la copertina della sceneggiatura con il titolo Tomb Raider: Obsidian, la filmmaker ha detto: "Il viaggio è ancora lungo. Il titolo non è approvato ma la prima stesura è completata!".

Nel 2018, Tomb Raider è costato circa 100 milioni di dollari e ne ha incassati 275 al box office di tutto il mondo. Si tratta del secondo adattamento del celebre videogame dopo quello interpretato da Angelina Jolie nel 2001. All'epoca, anche quel film fu in grado di incassare la stessa cifra portata a casa dal film con Alicia Vikander. Secondo quanto riportato da CBR, mentre Tomb Raider del 2018 ha adattato Rise of the Tomb Raider, il sequel dovrebbe trasporre Shadow of the Tomb Raider.