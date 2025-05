Turkey! fa il suo debutto un anime originale sul bowling

Turkey! è un anime originale ambientato nella tranquilla Chikuma, in Nagano, che mette il bowling al centro della scena. In arrivo l'8 luglio, la serie firmata da Bakken Record e Pony Canyon punta su un cast vocale che canta anche la sigla d'apertura. Tra sport, amicizie e design energico, Turkey! promette un'estate alternativa e fuori pista.

Turkey!: un anime a tutta velocità

Chi ha detto che il bowling è uno sport da sabato sera noioso? Turkey!, anime originale pronto a debuttare l'8 luglio, spazza via ogni cliché e ci trascina nelle corsie lucide di una pista in pieno stile giapponese. Ambientata a Chikuma, cittadina della prefettura di Nagano dove la calma delle montagne si mescola all'eco dei birilli abbattuti, la serie si presenta come un inedito connubio di sport, slice of life e spirito corale. Al centro del progetto ci sono cinque protagoniste - Mai, Rina, Sayuri, Nozomi e Nanase - doppiate da un cast vocale giovane e brillante (Hana Hishikawa, Kana Ichinose, Haruki Iwata, Yūki Tenma, Ayasa Itō) che si mette anche alla prova come band musicale. La sigla d'apertura "Hyakunichisou" è infatti cantata direttamente dalle doppiatrici, riunite sotto il nome Ikkokukan High School Bowling Club, e composta da Yūho Kitazawa. Un'intuizione che fonde racconto e realtà in un'unica corsia narrativa, aggiungendo un tocco meta-musicale alla serie.

Dietro la regia di Turkey! c'è Susumu Kudo (Momentary Lily, Cinderella Nine), affiancato da Naomi Hiruta (Akuma to Love Song) alla sceneggiatura e Airi Takegawa (Mō Ippon!) al character design. Un team di veterani dell'animazione sportiva e scolastica che promette un racconto dal ritmo dinamico e visivamente curato. Alla colonna sonora troviamo Yuki Hayashi, mentre le animazioni sono affidate allo studio Bakken Record.

Il trailer svela un'atmosfera vibrante, fatta di sfide, spirito di squadra e crescita personale, in cui le protagoniste si confrontano non solo con i punteggi da battere ma anche con le proprie emozioni. Tra CG dirette con attenzione (a cura di Natsuki Horimoto) e colori brillanti scelti da Haruko Nobori, Turkey! si prepara a lanciare la sua palla perfetta in una stagione estiva che si annuncia tutt'altro che monotona.