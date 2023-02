Tom & Jerry: Cartoonito celebra il compleanno dell'amato duo con una programmazione speciale

Cartoonito celebra il compleanno di Tom & Jerry - che debuttarono nei cinema americani il 10 febbraio del 1940 - dedicando la giornata del 10 al duo gatto e topo più famoso e amato della TV! Per tutto il giorno si alterneranno tanti spassosi episodi tratti da The Tom and Jerry Show e Tom and Jerry in New York. Dall'11 febbraio, inoltre, tutti i weekend andrà in onda alle 19.30 un'imperdibile selezione dei film più divertenti che vedono protagonista il celebre duo.

Le avventure del gatto e del topo più amati da adulti e bambini non finiscono mai! Tom e Jerry non si smentiscono, restando costantemente al centro di pasticci e dispetti reciproci. Dopotutto queste piccole grandi rivalità nascondono una, seppur litigiosa, grande amicizia.

Mantenendo l'aspetto, i personaggi e lo spirito dell'originale cartoon firmato da Hanna & Barbera negli anni '40, che nel decennio dal 1944 al 1953 si aggiudicò il primato della serie animata più premiata di sempre con ben 7 Oscar nella categoria Corti di Animazione, The Tom And Jerry Show e Tom and Jerry in New York ripropongono l'eterno archetipo della rivalità tra un gatto molto furbo e determinato, ma spesso vittima dei suoi stessi piani, e un topo più intelligente e pieno di risorse, costretto ad essere sempre un passo avanti per restare in vita un altro giorno.

Nella serie più recente, Tom and Jerry in New York, prodotta da Warner Bros. Animation, i due antagonisti abitano nel lussuosissimo hotel "Royal Gate" nel cuore di Manhattan e vivono incredibili (dis)avventure nei luoghi più iconici di New York: da Central Park agli storici musei, passando per i grandi magazzini. Il gatto combinaguai e il topo dispettoso gettano scompiglio nella Grande Mela e con loro non mancano il bulldog Spike e il gatto randagio Butch, vera nemesi di Tom, sempre pronti a cacciarsi nei guai insieme all'irresistibile coppia.