Da Tom e Jerry ad Alf: i finali più sconvolgenti delle serie della nostra infanzia

Pupazzoni animatronici, sitcom pullulanti di marmocchi e gli immancabili cartoni animati di Bim Bum Bam. Ogni ex bambino aveva un programma televisivo del cuore. Alcuni di noi, infatti, tornano a guardare quelle serie per risvegliare un po' di nostalgia e rivivere quelle sensazioni magiche del passato. Ma ci sono stati momenti in cui gli show per i più piccioli hanno preso una piega straziante. Spesso gli episodi più cupi erano, proprio, quelli che segnavano la fine della serie.

Papà e figlio Dinosauri

Se eri un ragazzino negli anni '80, allora ti ricorderai di Alf. L'alieno domestico ghiotto di gattini. Tutti lo adoravano, tranne il governo degli Stati Uniti da cui si nascondeva. Peccato che, alla fine, il povero abitante di Melmac finirà nelle mani dei servizi segreti in uno dei finali più shock della tv. Andò peggio a I Dinosauri. La popolare sitcom che raccontava le avventure di una famiglia di lucertoloni antropomorfi che, però, finiranno congelati. Se pensavi che l'epilogo dei rettili giganti fosse cupo, allora faresti meglio a fare attenzione al tragico "the end" di Tom & Jerry che si lanciano sotto il treno, per metter fine alle loro pene d'amore. Se ricordi uno di questi 10 devastanti finali, preparati a rivivere il tuo trauma infantile.

I Dinosauri (1991-1994)

30 anni fa, andava in onda su ABC il discusso episodio finale della popolare sitcom sulle avventure dei Sinclair che, ahimè, moriranno stecchiti dal freddo. L'ultima, dolorosa, scena mostra l'amata famiglia di dinosauri antropomorfi rannicchiata nel salotto di casa mentre la neve cade, incessantemente. È l'inizio dell'Era glaciale e dell'estinzione degli antichi primati. Dateci un kleenex.

David Gnomo amico mio (1985-1986)

I teneri Gnomi

Se pensavi che il finale dei Dinosauri fosse troppo dark, aspetta di ricordare quello del cartone animato in onda su Bim Bum Bam. In questa serie, quando gli gnomi raggiungono i 400 anni, si trasformano in alberi. Stessa sorte per David, il protagonista, e sua moglie che muoiono insieme, trasformandosi in un ciliegio, dopo aver condiviso secoli di vita e avventure.

Tom & Jerry

Tom e Jerry, amici e rivali

Andò peggio al gatto e al topo più famosi della MGM. Nel 103esimo cortometraggio della serie Tom, depresso per una delusione amorosa, si siede sui binari per suicidarsi. Jerry, addolorato, lo raggiunge e insieme attendono il treno in arrivo per porre fine alle loro esistenze. Così controverso che, nella versione italiana, Blue Cat Blues fu censurato.

Alf (1986-1990)

Il mitico Alf

L'alieno domestico che proveniva dal pianeta Melmac andò in onda sulla NBC per quattro stagioni, fino al 1990. Tutti lo adoravano, tranne la Cia da cui si nascondeva. Nell'episodio conclusivo, il povero extraterrestre viene rapito da misteriosi agenti governativi che avevano tenuto d'occhio ogni sua mossa. I bambini, inconsolabili, hanno dovuto aspettare sei lunghissimi anni prima di conoscere il vero destino del loro pupazzo preferito, rivelato nel film tv Il mio amico Alf.

La Casa nella prateria (1974-1983)

La famiglia de La casa nella prateria

La celebre serie della NBC, ispirata all'epopea campestre della famiglia Ingalls e della piccola Laura, si conclude con un vero e proprio finale esplosivo; gli abitanti di Walnut Grove decidono di far saltare in aria il loro delizioso villaggio per impedire che un magnate delle ferrovie prenda possesso della loro terra. L'intera scena finale mostrava l'adorata casa nella prateria (che era un po' la casetta di tutti noi) ridotta in macerie. Devastante.

Mighty Max (1993 -1994)

Mighty Max e Virgil

Il finale della serie animata, basata sui mostruosi Doom Zone, si rivelò un vero e proprio incubo con l'adolescente Max pronto ad affrontare di nuovo il malvagio Skullmaster, suggerendo che il ciclo degli eventi potrebbe ripetersi all'infinito.

Ed, Edd e Eddy (1999-2009)

Ed, Edd e Eddy

Il finale originale dello show rivelava che il piccolo Eddy, ora anziano, stava solo sognando la sua infanzia, con l'intera serie che rappresentava i suoi ricordi distorti dall'Alzheimer. Questo terribile "the end", uno dei più sconvolgenti di Cartoon Network, non rimase tale a lungo, poiché la serie animata venne presto rinnovata. Sospiro di sollievo.

Pappa e Ciccia (1988-1997)

Roseanne Barr e John Goodman in Pappa e Ciccia

Con uno dei finali peggiori della storia della tv, l'amatissima sitcom targata ABC con Roseanne Barr e John Goodman ha lasciato con l'amaro in bocca fan di ogni età. Dopo 10 stagioni di successo, si scopre che Dan, padre e marito affettuoso, è morto e che le vicende narrate non erano che una storia inventata dalla protagonista, per la sua nuova carriera di scrittrice. Aiuto!

Superman: The Animated Series (1996)

Superman versione animata

Non eravamo, ancora, pronti per l'epilogo di Superman. Manipolato da Darkseid, viene costretto a combattere contro la Terra. Con l'aiuto di Lois Lane, riesce a liberarsi dall'influenza del villain e a sconfiggerlo. Sul nostro pianeta, però, quasi tutti si rifiutano di fidarsi di lui, a causa dalle bugie diffuse da Luthor. Inoltre, Superman ha anche paura della prospettiva di perdere nuovamente il controllo e sente di non poter riconquistare la fiducia del pianeta. Finale problematico per un pubblico infantile.

M.A.N.T.I.S. (1994-1995)

M.A.N.T.I.S. di Sam Raimi

Prima che il regista horror Sam Raimi rilasciasse la trilogia di Spider-Man, ha creato il primo supereroe afroamericano in live-action al mondo. Il finale della teen-serie sci-fi, tuttavia, si rivelò molto triste con M.A.N.T.I.S. costretto a farsi esplodere per salvare l'umanità. Dopo l'estremo sacrificio del protagonista, l'unica cosa che rimane al suo fedele aiutante è seppellirlo in una tomba senza nome. Lacrimuccia.