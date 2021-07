Tom Hanks reciterà nel nuovo film diretto da Wes Anderson

Tom Hanks sarà uno dei protagonisti del nuovo film diretto da Wes Anderson, le cui riprese si svolgeranno in Spagna.

Il premio Oscar collaborerà per la prima volta con il regista, affiancando colleghi che sono ormai presenze fisse nei lungometraggi di Anderson.

Nel lungometraggio reciteranno infatti Tilda Swinton, Bill Murray e Adrien Brody.

Tom Hanks dovrebbe avere un piccolo ruolo, quasi in stile cameo, nel nuovo progetto di Wes Anderson che verrà realizzato dopo The French Dispatch, che è stato presentato al Festival di Cannes. Inizialmente il nuovo film doveva essere girato in Italia, a Roma, ma poi è stato deciso di spostare la produzione in Spagna. Sembra che il cast e la troupe saranno impegnati a Chinchón, una cittadina situata poco distante da Madrid, per due mesi. I set dovrebbero ricreare scenari desertici, ma il film non dovrebbe essere un western.

Nel frattempo, la recensione di The French Dispatch ci offre un'anticipazione di ciò che vedremo all'arrivo nei cinema italiani del film, previsto per l'11 Novembre. La sinossi ufficiale del film presentato in anteprima a Cannes 2021 anticipa: "The French Dispatch è una lettera d'amore ai giornalisti ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo, e porterà in vita una serie di storie pubblicate dal giornale".

Tom Hanks, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo con i film Finch, il progetto biografico dedicato alla vita e alla carriera di Elvis Presley, e Pinocchio diretto da Rober Zemeckis.