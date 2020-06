Tom Cruise nel cast dell'action movie Red Notice?

Tom Cruise potrebbe entrare a far parte del cast di Red Notice, il film action che ha già come protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

L'indiscrezione non è stata ancora confermata dalla produzione e bisognerà attendere per scoprire se c'è qualcosa di fondato nelle notizie apparse online.

La presenza di Tom Cruise in Red Notice dovrebbe essere limitata a un breve cameo ideato, tuttavia, per un potenziale ritorno sul set nel caso venisse approvata la produzione di un sequel.

La produzione sarebbe impegnata nelle trattative con il protagonista di Mission: Impossible e, se non sarà raggiunto un accordo, si cercherà di ottenere la disponibilità di un'altra star di Hollywood, anche se i nomi considerati come potenziali sostituti nel ruolo sarebbero limitati.

Le riprese del thriller action sono attualmente in pausa dopo l'inizio della produzione avvenuto a gennaio.

Red Notice è una comedy a sfumature action ambientata nel mondo del crimine che vede protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Nel film the Rock ha la parte di un agente dell'Interpol che riceve il compito di arrestare la ladra di opere d'arte più ricercata al mondo. Red Notice è il nome in codice con cui si identificano i casi legati ai crimini più seri e il mandato di arresto per i criminali più ricercati. Gadot sarà la ladra e Reynolds avrà la parte di un truffatore.

Rawson Marshall Thurber sarà sceneggiatore e regista del film e collaborerà nuovamente con Johnson dopo Skyscraper e Central Intelligence. Netflix si occuperà della distribuzione del lungometraggio.