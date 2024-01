Tom Cruise, l'accordo con Warner fa sperare i fan per Edge of Tomorrow 2

L'annuncio del nuovo accordo tra Tom Cruise e Warner Bros. Discovery ha riacceso le speranze dei fan di vedere realizzato il sequel a lungo atteso di Edge of Tomorrow - Senza domani.

Basato sulla light novel del 2004 di Hiroshi Sakurazaka All You Need Is Kill, Edge of Tomorrow - Senza domani è uscito nel 2014. Diretto da Doug Liman, il film racconta di un futuro in cui l'Europa viene conquistata da una razza aliena e quando il maggiore William Cage (Cruise) è costretto a partecipare a un'operazione di sbarco contro tale razza aliena, finisce in un loop temporale che lo vede morire più e più volte mentre cerca di trovare un modo per fermare gli invasori. Il film è interpretato anche da Emily Blunt, Bill Paxton e Brendan Gleeson.

Il film è uno di quelli per cui i fan desiderano un sequel fin dall'uscita dell'originale e negli anni c'è stato interesse anche da parte delle star e del regista, ma non ci sono mai stati sviluppi concreti in tal senso.

Inoltre, Cruise è stato finora molto impegnato con il franchise di Mission: Impossible. Dopo l'imminente Mission: Impossible 8, che pare concluderà il percorso di Cruise nei panni di Ethan Hunt, e il nuovo accordo con Warner, sembra che almeno questi possibili ostacoli possano essere superati.

L'accordo vedrà Cruise lavorare con i co-presidenti e amministratori delegati del Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca e Pam Abdy, per lo sviluppo di film originali e di franchise - quest'ultimo passaggio è quello che ha riacceso le speranze dei fan di vedere un seguito del film d'azione fantascientifico.