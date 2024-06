Tom Cruise festeggia i 10 anni di Edge of Tomorrow e fa commuovere i fan: sequel in vista?

Attraverso un post pubblicato sui suoi account social, Tom Cruise ha festeggiato i 10 anni dall'uscita di Edge of Tomorrow con un messaggio volto a ringraziare i tanti film della pellicola fantascientifica.

Anche se negli anni si è spesso parlato di sequel, il progetto non è mai andato avanti, anche per via degli impegni dello stesso Cruise, che ci ha tenuto comunque a ringraziare i fan per tutto l'amore dimostrato in questi anni.

"Sono passati 10 anni da quando Edge of Tomorrow è arrivato nelle sale! Voglio cogliere l'occasione per ringraziare ancora una volta Emily Blunt per essere una grande amica e un'attrice brillante. Adoro la sua interpretazione in questo film. La sua dedizione. Il suo umorismo. La sua vulnerabilità e il suo potere. Ha dato tutto", ha esordito Cruise nel post.

L'attore è poi tornato indietro con i ricordi, commovendo tutti i suoi follower: "Questo anniversario mi riporta alla mente ricordi incredibili. La mia prima collaborazione con Doug Liman. Il ricongiungimento con l'indomito Brendan Gleeson. E la mia prima volta al fianco del grande Bill Paxton. La sua interpretazione e il personaggio che ha creato hanno lasciato un segno indelebile in questo film".

Edge of Tomorrow 2, Emily Blunt svela cosa ostacola l'inizio delle riprese

"Raggiungere questo tipo di tono non era un compito facile. La scrittura e la narrazione di Christopher McQuarrie hanno fatto funzionare il film. Insieme alla dedizione di tutta la nostra squadra che ha contribuito a portarlo sullo schermo, è stata una gioia assoluta crearlo con tutti voi".

Anche se non ha fatto alcun riferimento a un possibile sequel di Edge of Tomorrow, Cruise ha informato i fan che è al lavoro su nuovi ed entusiasmanti progetti: "A tutti coloro che hanno apprezzato questo film nel corso degli anni, grazie per essere fan. E grazie alla Warner Bros. per aver realizzato questo film. Non vedo l'ora di condividere altri grandi film a cui stiamo lavorando".