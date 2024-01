Tom Cruise e Warner Bros Discovery stringono un nuovo accordo

Tom Cruise ha stretto un nuovo accordo con Warner Bros Discovery e collaborerà con lo studio per sviluppare e produrre progetti originali e potenziali franchise.

La "partnership strategica" permetterà inoltre all'attore e al suo team di avere degli uffici negli spazi dello studio a Burbank.

Il futuro dell'attore

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un momento del film

Attualmente Tom Cruise ha dei progetti tra le fila di Paramount e Universal, e l'attore in futuro non lavorerà in esclusiva per Warner, che non ha nemmeno un accordo di acquisizione prioritaria. La star del cinema potrà girare film prodotti da altri studios, ma lavorerà con Warner Bros per sviluppare potenziali blockbuster e storie in grado di conquistare i box office.

Cruise ha lavorato con Warner Bros per l'ultima volta in occasione di Edge ot Tomorrow, ma in precedenza ha recitato in Magnolia, Rock of Ages, Intervista col vampiro ed Eyes Wide Shut, oltre a Risky Business.

Michael De Luca e Pam Abdy, co-CEO di Warner Bros Discovery, hanno dichiarato: "Siamo elettrizzati per lavorare con Tom, una leggenda assoluta nel settore cinematografico. La nostra visione, fin dal primo giorno, è stata di ricostruire questo iconico studio per farlo arrivare al livello dei suoi giorni di gloria". I due produttori hanno quindi aggiunto che David Zaslav, durante il loro primo incontro, avesse dichiarato che avrebbero dovuto riportare Tom Cruise tra le fila dello studio. L'accordo rappresenta quindi un passo in avanti verso la realizzazione del loro progetto.

Cruise ha aggiunto: "Ho grande rispetto e ammirazione per David, Pam, Mike, e l'intero team di Warner Bros Discovery e il loro impegno a realizzare film, nei confronti dei fan del cinema e dell'esperienza cinematografica. Non vedo l'ora di realizzare insieme dei film grandiosi!".