To All The Boys I've Loved Before 2, il primo trailer per il sequel dell'adattamento Netflix del libro di Jenny Han, To All The Boys: P.S. I Still Love You.

To All The Boys I've Loved Before 2 arriverà su Netflix il 12 febbraio. Intanto, la piattaforma streaming pubblica il primo trailer dell'adattamento del secondo romanzo di Jenny Han.

Prometto di non spezzarti il cuore

Lara Jean Covey (Lana Condor) e Peter Kavinsky (Noah Centineo) tornano nel sequel di TATBILB, "P.S. I Still Love You", il secondo degli adattamenti dei tre libri della scrittrice statunitense di origini coreane, Jenny Han.

In questo capitolo vediamo consolidarsi il rapporto tra i due protagonisti - ora realmente una coppia - che, come prevedibile, avrà i suoi alti (altissimi), ma anche i suoi bassi.

E se finora l'ostacolo maggiore frappostosi tra Lara Jean e Peter è stata Gen (Emilija Baranac), l'ex di Peter, adesso sarà Kavinsky a dover fare attenzione alla "concorrenza": John Ambrose McClaren (Jordan Fisher) è tornato in città, e ha ricevuto la lettera di Lara Jean, come si era visto anche negli ultimi istanti del primo film.

Cosa accadrà, allora, in "P.S. I Still Love You"? Lo scopriremo il 12 febbraio, solo su Netflix. Per ora, godiamoci questo pieno di tenerezze che vediamo nel trailer.

Intanto, le riprese del terzo film, "Always and Forever, Lara Jean", sono già terminate, come aveva annunciato anche il cast sui social nel mese di settembre.