Titanic: trailer per il ritorno in sala in 3D 4K per il 25° anniversario

Il film di James Cameron vincitore di 11 Premi Oscar torna nelle sale italiane in una versione restaurata in 3D 4K.

I 20th Century Studios hanno diffuso in streaming un nuovissimo trailer per Titanic, che farà il suo ritorno nelle sale italiane in versione 3D restaurata in 4K per il 25° anniversario dell'uscita originale.

Il prossimo 9 febbraio il pubblico italiano avrà nuovamente l'occasione di poter rivedere sul grande schermo uno dei capolavori della storia del cinema e uno dei più grandi kolossal mai realizzati, capace di vincere 11 Premi Oscar, tra cui Miglior film e Miglior regia a James Cameron.

Non solo, gli spettatori potranno gustare quella che secondo la tagline è "la più bella storia d'amore mai raccontata" in una versione in 3D restaurata in 4K, in compagnia dell'indimenticabile coppia composta da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.