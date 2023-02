Titanic supera nuovamente Avatar 2 al box office, è ancora il terzo film con gli incassi più alti di sempre

L'uscita della versione rimasterizzata in 4K 3D di Titanic ha scalzato Avatar: La Via dell'Acqua dal terzo posto nella classifica dei film con i più alti incassi di sempre.

A 25 anni dall'uscita nelle sale di un film che ha segnato la storia del cinema, James Cameron ha deciso di riprovarci con una versione rimasterizzata in 4K 3D di Titanic. Una mossa commerciale rivelatasi vincente dal momento che il film ha nuovamente scalzato Avatar: La Via dell'Acqua dal podio, rimanendo al terzo posto dei film con i più alti incassi di sempre.

Stando agli ultimi dati forniti da Deadline, Titanicha raggiunto quota 2,217 miliardi di dollari di incasso in tutto il mondo. Il sequel di Avatar segue a ruota con 2,213 miliardi di dollari.

Titanic e gli altri: 5 grandi cult che non hanno avuto un sequel

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Una versione rimasterizzata del film pluripremiato agli Academy Award, distribuita da The Walt Disney Company Italia, torna nelle sale cinematografiche in 3D durante il periodo di San Valentino: con un cast guidato dai vincitori del premio Oscar Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, il film è un'epica storia d'amore ricca di azione ambientata nello sfortunato viaggio inaugurale dell'"inaffondabile" Titanic, all'epoca il più grande oggetto in movimento mai costruito.

Titanic ha vinto un record di 11 Academy Award, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale, miglior canzone originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Alla sua prima uscita, nel 1997, il film è diventato il campione d'incassi mondiale numero 1 di tutti i tempi ed è attualmente il terzo film di maggior incasso a livello mondiale.