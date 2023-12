Titanic, James Cameron: 'Ecco perché ho ingaggiato solo comparse molto basse'

James Cameron, il regista di Titanic, ha scritturato solo comparse di bassa statura per il suo cult del 1997. All'epoca della sua produzione, Titanic era il film più costoso mai realizzato. Per questo motivo, il regista di Avatar si servì di alcuni stratagemmi per migliorare la qualità del film, tra cui quello di ingaggiare delle comparse molto basse.

Parlando con il Los Angeles Times, Cameron ha raccontato alcuni dei trucchi che ha utilizzato durante la realizzazione del film. Il suo preferito è stato quello di ingaggiare come comparse solo persone di bassa statura per far apparire il set ancora più grande.

"Abbiamo scritturato solo comparse basse per far sembrare il nostro set più grande. Non abbiamo preso chiunque fosse più alto di un metro e ottanta. È come se avessimo guadagnato un milione di dollari in più dal casting", ha rivelato il regista.

Tra le altre tattiche adottate da Cameron per risparmiare c'è stata quella di tagliare un intero set optando invece per l'utilizzo di due soli set, uno per le scene precedenti all'iceberg e uno inclinato di sei gradi per replicare l'affondamento del Titanic.

Interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, Titanic racconta la storia del naufragio del famoso RMS Titanic e la parallela storia d'amore di due giovani di diversa estrazione sociale. Il colossa è interpretato anche da Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Victor Garber e Bill Paxton.

Uscito originariamente nel 1997, Titanic è diventato un successo sin dal suo esordio. Il film è stato il primo in assoluto a raggiungere il miliardo di dollari al botteghino ed è rimasto il film di maggior incasso di tutti i tempi fino a quando Cameron non l'ha superato con il suo Avatar del 2009. Candidato a 14 premi Oscar, Titanic ne ha vinti 11 tra cui miglior film e miglior regia.