Titanic: Martha Stewart e Snoop Dogg ricreano un'iconica scena in un video parodia!

Titanic da oltre venti anni emoziona gli spettatori che si appassionano all'incredibile storia d'amore di Jack e Rose e un divertente video parodia mostra ora Martha Stewart e Snoop Dogg ricreare una delle scene iconiche del cult diretto da James Cameron.

Le due star dello spettacolo hanno girato il simpatico video per promuovere il loro show Martha & Snoop's Potluck Dinner Party, in arrivo su VH1.

Martha Stewart prende, un po' a sorpresa, il ruolo interpretato da Leonardo DiCaprio nel cult del cinema, mentre il rapper diventa Rose che, invece che dire "I'm flying (sto volando)", dichiara "I'm frying! (sto friggendo)".

Il filmato, come prevedibile, è sulle note della canzone My Heart Will Gon On di Celine Dion.

Lo show di Martha e Snopp tornerà in onda sugli schermi americani il 3 aprile con delle battaglie a tema che vedranno coinvolte celebrità del calibro dei fratelli Jonas, Matthew McConaughey (che si era presentato all'audizione di Titanic all'inizio della sua carriera) e Tiffany Haddish.