Titanic: Leonardo DiCaprio improvvisò una delle battute più famose del film

Durante le riprese di Titanic, Leonardo DiCaprio improvvisò una delle battute più celebri della pellicola secondo quanto recentemente rivelato da Insider: la frase in questione è talmente famosa che per molti ormai è diventata un vero e proprio sinonimo della parola "nave" o "barca".

Jack è un tipo molto scontroso nelle prime scene del film ma non appena vede la prua del Titanic la sua eccitazione si riversa tutta nella famosa frase: "Sono il re del mondo!". Queste parole non erano nel copione secondo quanto rivelato da Insider: la scena fu completamente improvvisata da Leonardo.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic di James Cameron

L'articolo presente sul sito, inoltre, afferma anche che l'intera sequenza in cui Jack insegna a Rose, interpretata da Kate Winslet, a sputare e la scena in cui Rose sputa in faccia a Cal sono state entrambe improvvisate dagli attori.

Leonardo DiCaprio è stato davvero uno dei più grandi rubacuori degli anni '90, se non il più grande e il Titanic non ha fatto altro che contribuire a far sbocciare la cosiddetta Leomania. Il suo aspetto ha giocato un ruolo fondamentale, su questo non c'è alcun dubbio, ma l'aver interpretato l'affascinante Jack Dawson in Titanic è stata la vera ciliegina sulla torta.