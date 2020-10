Titanic: Kate Winslet e Leonardo DiCaprio si scambiavano consigli sessuali sul set

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio si rannicchiavano sotto una coperta e si scambiavano consigli sul sesso durante le riprese di Titanic, il film di James Cameron che li ha visti protagonisti nel 1997.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sono amici da ormai vent'anni, praticamente da quando hanno condiviso l'esperienza sul set di Titanic. Il kolossal di James Cameron ha permesso ai due attori di entrare direttamente nel cuore di intere generazioni che si sono appassionati alla storia d'amore tra Jack e Rose. I due si sono attaccati talmente tanto l'uno all'altra da portare la Winslet a definire l'attore de Il grande Gatsby il suo "migliore amico in assoluto".

Titanic: DiCaprio e Kate Winslet nella sequenza della zattera

Come riportato da Cheatsheet, James Cameron ha dichiarato che Winslet e DiCaprio andavano d'accordo come le matricole del college. I due soffocavano continuamente le risatine e la loro relazione divenne incredibilmente intima. Non ci sono mai stati dei veri e propri confini tra Winslet e DiCaprio. Per questo motivo, tra uno scatto e l'altro, i due attori si rannicchiavano sotto una coperta nella roulotte di DiCaprio e discutevano apertamente di sesso.

Kate Winslet: "Io e DiCaprio ripetiamo le battute di Titanic ancora oggi"

"Sai, alcune cose molto, molto personali, e ci chiedevamo consigli a vicenda", ha detto Kate Winslet. "Non ci confrontavamo, era più una specie di 'No, non farlo così, fallo così'. È molto bravo in questo. Devo dire che molti di quei consigli sessuali che mi ha dato hanno funzionato. E so che lo stesso è stato per lui". Nonostante appaiano sempre molto eleganti lungo il red carpet, il comportamento a porte chiuse di Winslet e DiCaprio è molto più "infantile". Mentre giravano Titanic, ad esempio, DiCaprio, nel tentativo di disgustare la sua migliore amica faceva le puzze nella giacca e la metteva sopra la testa di Winslet. Mentre la maggior parte delle attrici si sarebbero potute infastidire per lo scherzo, la star britannica si limitava a riderci sopra.

Ricordiamo che i due hanno diviso il set anche in un'altra occasione, ovvero per il film Revolutionary Road, arrivato al cinema a dieci anni di distanza da Titanic.