Titanic, James Cameron sul discorso agli Oscar: "Warren Beatty mi disse 'Che ca**o hai fatto?''"

Il discorso di James Cameron agli Oscar '98 rimane ancora oggi uno dei momenti più visti e controversi di sempre. Dopo aver accettato il premio come miglior regista per il kolossal Titanic, Cameron si lasciò andare pronunciando una frase molto criticata, ovvero "Sono il re del mondo". Ovviamente il regista stava soltanto citando una frase di Jack, personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio all'interno del film, ma si sollevò un polverone mediatico.

In una recente intervista ai microfoni di The Hollywood Reporter è stato lo stesso Cameron a svelare di come il divo Warren Beatty gli avesse fatto capire di aver combinato un casino. "Vi svelo il momento esatto in cui mi resi conto che qualcosa non andava. Quando sono andato nel backstage ho incrociato Warren Beatty che aveva uno sguardo attonito. Mi chiese che ca**o avessi appena combinato, facendomi capire che avevo sollevato un polverone".

James Cameron si è poi scusato per la sua frase mal interpretata dall'Academy: "Stavo cercando di esprimere la gioia e l'eccitazione che provavo per quel film, e il momento più gioioso per il personaggio di Leonardo DiCaprio è stato quando, sai, era libero e a prua della nave, e tutto questo genere di cose".

Titanic è diventato parte integrante della storia del cinema, incassando oltre 2 miliardi al box-office globale e portandosi a casa ben 11 premi Oscar.