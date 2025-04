Bill Hader licenziato da un cinema per lo spoiler del finale di Titanic alle ragazze che lo prendevano in giro

La star di Barry e IT venne cacciato per aver svelato la conclusione del film di James Cameron ad un gruppo che lo scherniva.

Parecchio tempo prima di trovare il successo al Saturday Night Live e sul grande schermo, Bill Hader lavorava in un cinema come bigliettaio. Un'esperienza lavorativa che non si concluse benissimo per l'attore.

Nel corso della sua partecipazione allo show Netflix, Everybody's Live With John Mulaney, Hader ha raccontato una storia davvero esilarante che l'ha visto come protagonista.

Il licenziamento di Bill Hader per colpa di Titanic

Una volta l'attore fu licenziato da un cinema per aver rovinato il finale di Titanic ad un gruppo di ragazze appartenenti ad una confraternita particolarmente fastidiose.

Bill Hader in una scena di IT: Chapter 2

"Sono stato licenziato da un cinema per aver svelato il finale di Titanic. Lavoravo lì e Titanic non era ancora uscito. Una confraternita aveva prenotato tutta la sala e stavano fermi davanti all'ingresso. Io chiedevo alle ragazze se potessero spostarsi ma mi prendevano in giro, dicevano che sembravo Charles Manson. In effetti, un po' lo sembravo. Indossavo un papillon e una fascia-cintura. E continuavo a chiedere di spostarsi e loro mi rispondevano di no".

A quel punto, Bill Hader si è spazientito:"Quando sono entrate, mentre strappavo i biglietti ho detto 'Buona visione. La nave affonda alla fine e Leo muore'. E loro 'Non, non è vero'. E io rispondevo 'Sì, sembra che dorma ma è congelato'. E così gliel'ho fatta pagare".

Il licenziamento a causa dello spoiler su Titanic

Alla fine, quel gesto ebbe una negativa conseguenza:"Il responsabile scese con il sorriso e mi disse 'Ehi, Bill. Ti devo licenziare'. Gli era piaciuto un sacco ma non riusciva a guardarmi negli occhi".

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sul set di Titanic

All'epoca, il famosissimo finale di Titanic, nel quale Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) non sopravvive all'affondamento del transatlantico al contrario dell'amata Rose (Kate Winslet), era praticamente sconosciuto, visto che il film era appena arrivato in sala.