Il finale alternativo di Titanic, che è presente come extra in una versione DVD del film rilasciata per la prima volta nel 2005, è diventato virale sui social dopo che il video è stato condiviso su Twitter.

A ventiquattro anni di distanza dalla sua uscita al cinema, Titanic rappresenta ancora uno dei film più amati di sempre, capace di far innamorare intere generazioni attraverso la storia d'amore tra Jack e Rose, interpretati da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Complice la fama dell'opera ed anche il numero di volte in cui questa è stata riproposta in televisione nel corso del tempo, ad oggi persone di ogni età conoscono a menadito ciò che viene raccontato nel film di James Cameron e dunque anche il suo finale.

Non tutti sanno, però, che di Titanic è stato realizzato anche un finale alternativo: purtroppo neanche in questo caso il giovane Jack sopravvive ed il protagonista della scena in questione continua ad essere il "Cuore dell'Oceano", il costosissimo gioiello che Brock Lovett ha cercato per tutta la durata del film. In realtà, la splendida collana è stata invece ritrovata da Rose nella tasca della giacca indossata una volta salvatasi dalla tragedia e sempre da lei è stato custodito per tutto il resto della sua vita.

Nella scena di Titanic arrivata sul grande schermo, la donna, ormai anziana, getta il gioiello in mare, facendolo sprofondare nelle stesse acque in cui, anni prima, il suo amato perse la vita. Un finale poetico che non ha potuto far altro che emozionare ulteriormente il pubblico, incapace di trattenere le lacrime di fronte ad una storia così romantica e alla triste assenza di un lieto fine. Nella versione alternativa di tale scena, Rose è decisa a gettare via il gioiello ma alle sue spalle si presenta Brock Lovett ed il resto del gruppo di spedizione che tenta di far comprendere alla donna il valore economico della collana. L'uomo vorrebbe quindi che Rose gli consegnasse il Cuore dell'Oceano ma lei gli fa capire quanto il valore di quell'oggetto sia in realtà in tutto ciò che rappresenta. A quel punto Lovett lascia che Rose faccia ciò che deve fare, ovvero lanciare via l'oggetto, prima di lasciarsi andare ad una risata quasi isterica.

Insomma, rispetto al finale originale del film, questa versione perde punti dal punto di vista poetico, poiché un momento così importante dovrebbe essere vissuto dalla donna nel modo più intimo possibile, in maniera tale da potersi in qualche modo ricongiungere al suo amato Jack, senza alcuna interferenza esterna.