Timothée Chalamet e Martin Scorsese: le foto dietro le quinte della campagna Bleu de Chanel

Il 16 ottobre verrà lanciata ufficialmente la campagna pubblicitaria per Bleu de Chanel che ha per testimonial Timothée Chalamet, nel frattempo sono state svelate le foto del dietro le quinte con l'attore e il regista Martin Scorsese.

Quando mancano pochi giorni al lancio della nuova campagna pubblicitaria di Bleu de Chanel, spuntano foto e video dietro le quinte che ritraggono il testimonial Timothée Chalamet e il regista Martin Scorsese.

Nel filmato vediamo Chalamet e Scorsese sul set in varie località di New York City mentre filmano la campagna che, come spiega Scorsese, riprende l'idea originale di Bleu de Chanel del 2010 e la aggiorna all'attuale idea di fama e culto delle celebrità. "Il mondo è cambiato, la celebrità viene vissuta in un modo ancora più estremo rispetto a dieci o 15 anni fa", afferma il regista.

Lo spot segue Timothée Chalamet mentre interpreta una "sorta di caricatura" di se stesso e di come potrebbe apparire la sua vita di attore dall'esterno, mentre compare in un film nel ruolo di un personaggio di nome Simon che è "sposato con la sua arte più che con sue relazioni". Vediamo Chalamet esibirsi in una performance maniacale alla Tom Cruise durante un talk show o girare scene romantiche sotto la pioggia del film nel film. Alla fine, dice Scorsese, si tratta del "conflitto tra la celebrità e il voler rimanere fedeli alla natura di artista, evitando che le luci della ribalta cambino il tuo essere".

Per Timothée Chalamet lavorare con una leggenda come Martin Scorsese, con cui per di più condivide il legame con la città natale, è stato un sogno divenuto realtà. "È uno degli onori più grandi, se non il più grande onore della mia carriera, poter lavorare con Martin Scorsese a New York", afferma nel breve documentario. "Sono un ragazzo di New York, sono un attore di New York, sto spuntando una voce enorme dalla lista dei desideri personali."

A partire dal 14 dicembre potremo apprezzare Timothée Chalamet in Wonka, reboot del classico Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato diretto da Paul King. Chalamet è al centro del nuovo trailer italiano di Wonka diffuso ieri.