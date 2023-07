Wonka, il regista ha preso 23 chili mangiando cioccolato: 'È un miracolo che Chalamet sia rimasto così magro'

Il set di "Wonka" era attorniato di cioccolato, lo rivela il regista Paul King in un'intervista a People. "Penso di aver preso circa 23 chili, ma spero di perderli prima che esca il film", ha scherzato il regista, continuando su Timothée Chalamet: "è un miracolo che Timmy sia rimasto così magro e bello", nonostante King abbia provato a farlo ingrassare, cosa che si è rivelata "difficile da fare".

Il regista infatti rivela che sul set di Wonka c'era un'incredibile chocolatier: "Faceva degli intrugli incredibili e noi li assaggiavamo. Avevano un sapore buonissimo anche se non sarebbe stato necessario, perché ovviamente gli attori sono bravi a fingere, ma il miracolo è stato che erano tanto buoni quanto belli".

Altro elemento incredibile sul set era la presenza di un'enorme vasca di cioccolata calda, inclusa in una scena con il Willy Wonka di Chalamet e il suo amico Noodle, interpretato da Calah Lane. Insomma, "c'era molto cioccolato in giro".

Berlino 2017: Timothée Chalamet al photocall di Call Me by Your Name

Timothée Chalamet, il prescelto per "Wonka"

Il regista e co-sceneggiatore di Wonka ha detto a Rolling Stone che ha pensato subito a Timothée Chalamet per il ruolo di Willy Wonka, tant'è che l'attore non ha dovuto fare nemmeno l'audizione per la parte. La scelta non è ricaduta solo per la sua bravura come attore ma anche come performer, dato che sono ben 7 i numeri musicali presenti nel film, come lo stesso Timothée ha rivelato in un'intervista a British Vogue. King in particolare ha lodato le performance musicali di Timothée al liceo, pubblicate su YouTube. "Sapevo dai fan di Timmy Chalamet che era molto bravo a cantare e ballare".

Wonka, il film

Wonka, prodotto da Paul King, è un film di avventura e commedia, prequel della storia del cioccolatiere Willy Wonka creato da Roald Dahl nel romanzo per bambini La fabbrica di cioccolato (1964). Il film racconta la vita di Willy Wonka (già interpretato da Gene Wilder nel 1971 e da Johnny Depp nel 2005) prima di diventare un ricco cioccolatiere e prima di aver fondato la celebre fabbrica di cioccolato.

Wonka debutterà nelle sale il 15 dicembre 2023, distribuito da Warner Bros Pictures.