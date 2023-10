Wonka: il nuovo trailer dell'atteso film con Timothée Chalamet e Hugh Grant

Il 14 dicembre arriverà nelle sale italiane Wonka, il film prequel della storia raccontata in La fabbrica del cioccolato, e il nuovo trailer mostra alcune anticipazioni.

Il filmato si apre infatti con l'incontro con Willy Wonka e l'Umpa Lumpa interpretato da Hugh Grant, per poi dare spazio alle incredibili invenzioni del protagonista interpretato da Timothée Chalamet e alle avventure che nascono dalla sua passione per il cioccolato.

I dettagli del film

Wonka è scritto e diretto da Paul King, sceneggiatore e regista dei film di Paddington, prodotto da David Heyman (Harry Potter), e da Alexandra Derbyshire (Paddington) e Luke Kelly (Le Streghe).

Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.

Wonka: tutto quello che sappiamo sul prequel con Timothée Chalamet

Timothée Chalamet in una foto del film Wonka

Nel cast ci sono anche Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Natasha Rothwell, Rufus Jones, e Simon Farnaby.

Alla regia di Wonka c'è Paul King, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Farnaby, con cui aveva già collaborato in occasione di Paddington 2.

Nel team della produzione c'è anche David Heyman, in collaborazione con Luke Kelly, Michael Siegel e Alexandra Derbyshire.