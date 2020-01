Tim Allen ha detto a Keanu Reeves come avrebbe ucciso John Wick, ecco la sua epica risposta!

Tim Allen si è preso la libertà di andare dal collega Keanu Reeves e digli come lui avrebbe ucciso John Wick, ma la risposta dell'attore è degna del suo personaggio!

Tim Allen ha raccontato di aver spiegato a Keanu Reeves come avrebbe ucciso John Wick, ma a quanto pare lui non l'ha presa bene. Tim Allen e Keanu Reeves sono stati colleghi nel doppiaggio di Toy Story 4 così, dopo aver visto John Wick 3: Parabellum come lui avrebbe ucciso John Wick.

John Wick 3 - Parabellum: una foto del film

Come spiega Tim Allen: "Sono andato da Keanu e gli ho detto 'Ehi, Keanu. Ecco cosa farei se fossi nel film, se fossi uno dei cattivi. Direi 'Teniamolo fuori dagli spazi chiusi'. Aspetterei fino a che John Wick non esce di casa, perchè ha un cane e lo deve portare fuori. Attraverserei la strada con un potente fucile e gli sparerei fuori da casa sua.' Lui non ha battuto ciglio e ha risposto 'Wick saprebbe che tu sei là'"

Tim Allen ha raccontato il divertente scambio di battute nel corso di un'ospitata al Jimmy Kimmile Live, come potete vedere dal video seguente.

John Wick: Chapter 4 arriverà al cinema il 21 maggio 2021, stesso giorno di The Matrix 4. La data è stata ribattezzata dai fan Keanu Reeves Day. Al momento Keanu Reeves è impegnato nella preparazione fisica per i due ruoli.

