Toy Story 5: Tim Allen conferma che lui e Tom Hanks sono stati contattati dalla Disney

Tim Allen ha svelato che lui e Tom Hanks sono stati contattati dalla Disney per parlare di un possibile ritorno in Toy Story 5.

Bob Iger, CEO dello studio, aveva parlato del possibile sequel nel mese di febbraio, evento durante il quale si era parlato anche dei prossimi capitoli di Frozen e Zootropolis.

Le dichiarazioni dell'attore

Durante un'apparizione al The Tonight Show, Tim Allen, che ha il ruolo di Buzz Lightyear nei film animati, ha ora dichiarato che uno dei creatori della serie originale ha firmato la sceneggiatura del quinto capitolo di Toy Story, pur non rivelando l'identità dell'autore. L'attore ha dichiarato: "Bob Iger, a capo della Disney, ha detto che si stava sviluppando e verrà realizzato. Hanno contattato me e Tom per riprendere i nostri ruoli. Non stanno dicendo nulla del progetto...".

Tim ha quindi ammesso: "Ti chiedi se quattro fossero troppi. Cinque saranno eccessivi?". L'attore ha poi proseguito: "Secondo le voci di corridoio, lo sceneggiatore che ci sta lavorando ha scritto uno dei migliori".

Il precedente capitolo della saga, Toy Story 4, ha debuttato nelle sale nel 2019 e ha conquistato 1 miliardo di dollari ai box office di tutto il mondo, dopo un debutto record a quota 244,5 milioni.