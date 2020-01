The Matrix 4: Keanu Reeves mangia un gelato in solitudine prima dell'inizio delle riprese

Keanu Reeves avvistato mentre mangia un gelato in solitudine prima dell'inizio delle riprese di The Matrix 4 ad Alameda, una delle probabili location del film.

In attesa dell'inizio delle riprese di The Matrix 4, Keanu Reeves ammazza il tempo gustandosi un bel gelato in solitudine. L'attore è stato immortalato ad Alameda, cittadina della Baia di San Francisco, nonché possibile location del quarto capitolo della saga di Matrix.

In un video pubblicato su Twitter vediamo Keanu Reeves seduto su un muretto, intento a gustarsi in solitudine. Solo più tardi una fan ha trovato il coraggio di chiedergli una foto, a gelato finito.

Un'impiegata della catena Baskin-Robbins di nome Abby ha raccontato di aver appreso dalle colleghe dell'arrivo del divo di Johh Wick nel negozio per acquistare un gelato e della lauta mancia che ha lasciato.

A breve, Keanu Reeves tornerà a indossare i panni dell'hacker Neo in The Matrix 4, le cui riprese prenderanno il via a febbraio. A quanto pare, Alameda sarà una delle location del film, non proprio una novità visto che una spettacolare sequenza di inseguimento di auto di Matrix Reloaded, nel 2003, è stato girato nel Posey Tube che collega Oakland e Alameda.

Il mese scorso la San Francisco Film Commission ha annunciato l'arrivo di una grande produzione cinematografica nell'area il cui titolo di lavorazione, ironicamente, sarebbe proprio "Project Ice Cream". Il trade magazine Production Weekly ha confermato che confirmed "Project Ice Cream" è il titolo di lavorazione di The Matrix 4.

The Matrix 4 arriverà al cinema il 21 maggio 2021, stesso giorno di John Wick 4. La data è stata ribattezzata dai fan Keanu Reeves Day.