Lightyear, Tim Allen torna a criticare il film Pixar: 'Storia confusa, ma Chris Evans ha fatto un gran lavoro'

Tim Allen è tornato a criticare Lightyear - La vera storia di Buzz, pur elogiando la performance di Chris Evans: Allen, che è stato la voce di Buzz in tutti e quattro i film originali di Toy Story, non ha preso parte alla pellicola del 2022 e Evans ha preso il suo posto dando vita ad una versione alternativa del personaggio.

Durante un'intervista del The Daily Mail, Allen ha espresso la sua confusione riguardo al film nel suo complesso: "Erano due film completamente diversi e Chris ha fatto un ottimo lavoro in un ruolo secondario. L'intera faccenda ha profondamente confuso tutti noi del team di Toy Story: cosa era reale? Io sono un tipo di attore che segue la sceneggiatura, quindi se Buzz è reale, allora la versione di Chris, come attore che la interpreta, era molto confusa per me."

Questa non è affatto la prima volta che Allen critica Lightyear - La vera storia di Buzz: poco dopo l'uscita del film con Chris Evans, la star si è fatta avanti per criticare la pellicola, affermando che a suo modo di vedere "non c'è Buzz senza Woody".

Lightyear - La vera storia di Buzz: una sequenza

A proposito di questo suo intervento, in seguito Tim Allen ha spiegato che il film è completamente separato dall'universo di Toy Story che tutti conoscono: questa sua osservazione iniziale trova quindi conferma nel suo commento più recente diffuso dal The Daily Mail, in cui sostiene che Toy Story e Lightyear "siano due film completamente diversi".