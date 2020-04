Tiger King: record di visioni per la folle docu-serie di Netflix

Tiger King ha battuto tutti i record di visione su Netflix, dove la docu-serie è al primo posto della Top 10 americana ormai da 16 giorni. Una permanenza del genere non era mai stata vista sulla piattaforma streaming da quando è stato introdotto il sistema delle classifiche di consumo lo scorso febbraio, ma a giudicare dall'eco provocato dallo show in tutto il mondo questo primato non ha niente di sorprendente!

Tiger King: una scena della serie Netflix

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness ruota attorno alla bizzarra vita di Joe Exotic, possessore di centinaia di animali selvatici come leoni, scimmie e serpenti, circondato da una schiera di colleghi/rivali che hanno svelato la vita segreta degli amanti di specie in via di estinzione. I numeri e i fatti che vengono a galla dalla serie sono scioccanti, come le statistiche che rivelano che il numero di tigri tenute in cattività negli Stati Uniti è nettamente superiore al numero delle tigri che vivono nel loro ambiente naturale in libertà.

Tiger King, Joe Exotic è in isolamento per il Covid-19

Lo show è estremamente doloroso da guardare, ma dà assuefazione in maniera morbosa, con i suoi personaggi chiassosi e assurdi, sempre pronti a favore di telecamera. Il meccanismo del suo enorme successo fa anche un po' paura, perché calca costantemente la mano sulla folle fauna umana di contesti socio-economici anche molto drammatici. Qualsiasi sia la formula del suo successo, sta proprio funzionando.

Mentre Tiger King fa il record di visioni su Netflix, il mondo di Hollywood si frega le mani pensando ai possibili adattamenti della storia. Rob Lowe e Ryan Murphy sembrano essere già all'opera, ma anche Kate McKinnon ha dichiarato di essere a lavoro su una serie dedicata a Carole Baskin. Intanto, questa settimana sarà disponibile per lo streaming un ulteriore episodio della docu-serie e si parla già di una possibile seconda stagione con tutto il materiale rimasto inutilizzato nel primo blocco.