Joe Exotic, il Tiger King di Netflix, si sposa in carcere per la terza volta: il nuovo marito è Jorge Marquez

Joe Exotic, star di Tiger King, ha sposato in carcere Jorge Marquez. Una nuova pagina nella turbolenta vita del personaggio più controverso di Netflix che sta scontando una condanna penale.

Joe Exotic, 62 anni, ha annunciato su X il suo terzo matrimonio ufficiale: "Non sono mai stato così fiero di qualcuno. Vi presento mio marito, Jorge Flores Maldonado". I due si sono conosciuti in prigione e hanno celebrato le nozze il 21 aprile, mentre entrambi stanno scontando una condanna penale.

Tiger King: la nuova vita coniugale di Joe Exotic

Il protagonista della docuserie Netflix Tiger King si trova in carcere dal 2020, condannato a 21 anni per aver assoldato un sicario con l'obiettivo di uccidere l'attivista Carole Baskin, rivale storica e fondatrice della Big Cat Rescue. Jorge Marquez, ora suo sposo, è anche lui detenuto ma la loro relazione, iniziata in carcere, si è evoluta fino al matrimonio.

Il fidanzamento era stato reso pubblico già nell'ottobre scorso, quando Joe aveva dichiarato: "Vorrei averlo incontrato molto tempo fa". La cerimonia, pur in un contesto insolito, rappresenta per Exotic un nuovo inizio, nonostante dietro le mura del penitenziario.

La vita di Joe Exotic è lunga storia d'amore e tragedie

Joe Exotic, all'anagrafe Joseph Maldonado-Passage, non è nuovo ai legami sentimentali intensi e spesso drammatici. Il suo primo amore, Brian Rhyne, è morto di AIDS nel 2001. Seguì un matrimonio a tre con Travis Maldonado e John Finlay, poi naufragato. Il secondo matrimonio ufficiale, con Travis, finì tragicamente nel 2017 per un incidente con un'arma da fuoco. Sposò poi Dillon Passage, da cui però si è separato poco dopo. Jorge Marquez è quindi il suo quarto marito e il terzo con cui ha contratto legalmente matrimonio.

Tiger King: il personaggio e il futuro

Diventato celebre con la serie Tiger King di Netflix, Joe Exotic è oggi uno dei personaggi più discussi della cultura pop contemporanea. La serie ha acceso i riflettori sulle pratiche discutibili legate agli animali esotici negli USA, ma anche sulla sua figura eccentrica e controversa. Il matrimonio in carcere aggiunge un nuovo capitolo alla sua narrazione pubblica.

Resta ora da vedere se questo nuovo amore resisterà alle sfide del carcere e se, una volta libero, Joe Exotic troverà una nuova strada anche fuori dallo showbiz.