Joe Exotic ammira Trump perché "puoi diventare presidente degli Stati Uniti anche se sei un criminale"

Joe Exotic, il cui vero nome è Joseph Allen Maldonado, ha dichiarato a Entertainment Weekly di non guardare solo a Donald Trump per la grazia, ma di guardare al presidente appena insediato come a un simbolo di speranza.

"Potrei scontare la mia pena se qualcuno pensa che abbia fatto qualcosa di sbagliato", ha affermato Maldonado, "e posso andare avanti con la mia vita da criminale, perché lui da criminale è diventato presidente. E se si può diventare Presidente degli Stati Uniti da criminale, allora io posso finire i miei giorni da criminale".

Maldonado ha spiegato: "Ho due tipi di cancro e non so nemmeno quanto tempo mi resta. Ma posso finire felicemente i miei giorni da criminale. Basta che mi facciate scontare la pena. Non ho bisogno di una dannata grazia. Commutate la mia condanna in una pena scontata, non per quello che sono, ma perché è la cosa giusta da fare".

Joe Exotic, la condanna e perché si trova in carcere

Maldonado è stato condannato a 22 anni di carcere nel 2020 per 17 capi d'accusa di crimini contro la fauna selvatica e due capi d'accusa di tentato omicidio su commissione. Il presunto complotto omicida dell'ex gestore di parchi naturali e la sua rivalità di lunga data con la collega Carole Baskin sono documentati nella serie di Netflix Tiger King, in tre parti, pubblicata appena due mesi dopo la condanna di Maldonado.

Da quando è stato incarcerato, Maldonado ha sostenuto la sua innocenza e ha continuamente chiesto la grazia o la commutazione della pena, prima all'ex presidente Joe Biden e ora a Trump. Maldonado ha rivelato che nel 2021 gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata.

Lo scorso maggio Trump è stato condannato per 34 reati di falsificazione di documenti aziendali relativi alla sua campagna elettorale per le presidenziali del 2016. All'inizio di questo mese un giudice ha confermato le condanne, ma ha stabilito che non dovrà affrontare alcuna sanzione legale in quanto protetto dall'immunità di Presidente.