Tiger King, Joe Exotic è in isolamento per il Covid-19

Joe Exotic, la star della docuserie Tiger King, potrebbe aver contratto il Covid-19. L'uomo, attualmente in carcere, è entrato in contatto con prigionieri affetti da Covid-19 ed è stato messo in isolamento.

Joe Exotic, il protagonista della docuserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness disponibile su Netflix, è stato trasferito in un centro della prigione adattato per la quarantena da Coronavirus. Joe sta scontando una condanna a 22 anni per numerose accuse di abuso di animali e per aver commissionato il tentato omicidio della sua nemesi, l'attivista Carole Baskin. L'uomo raccontò ad un agente sotto copertura di aver pagato tremila dollari ad una persona per uccidere la donna.

Il direttore della prigione ha confermato che alcuni detenuti con cui Exotic era entrato in contatto nel precedente carcere sono risultati positivi al Covid-19. Il protagonista di Tiger King è stato quindi trasferito dal carcere di Grady County in Oklahoma al Federal Medical Center di Fort Worth, in Texas, dove vengono curati i detenuti con esigenze mediche particolari.

Nonostante il trasferimento in ospedale non è chiaro se Exotic abbia contratto o meno il COVID-19. L'isolamento di Joe è stato confermato anche da Dillon Passage, il suo quarto marito, intervistato da Andy Cohen ha detto "dal momento in cui è stato trasferito non sono riuscito a parlargli, ora è in isolamento per il Coronavirus".

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness racconta la storia di uno dei personaggi più discussi dai media americani negli ultimi anni, Joe Exotic, celebre e controverso allevatore di animali. Tiger King è lo show del momento su Netflix, nella settima passata era tra i primi otto show più visti negli Stati Uniti ed in Italia della piattaforma multimediale.