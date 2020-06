Tiger King, Joe Exotic: "La mia vita è un inferno, morirò in prigione"

Joe Exotic, protagonista della serie tv documentario Tiger King disponibile su Netflix, è stato condannato a 22 anni di carcere per tentato omicidio e dal carcere ha inviato una richiesta di aiuto in cui afferma di essere stato abbandonato da tutti, anche dal marito Dillon Passage, che però si giustifica.

Tiger King: una scena della serie Netflix

Tramite Instagram, Dillon Passage ha affermato di non aver mai abbandonato suo marito durante questo difficile periodo: "Il cuore si è spezzato dopo aver letto la lettera di Joe. Sta vivendo un inferno in questo periodo e sono indignato dal modo in cui viene trattato. Non riesco neanche a immaginare come si possa sentire in questo momento. Lo amo e gli sono accanto. Ho scritto lettere ed è un peccato sentire che non le sta ricevendo...So che limitano la quantità che può leggere in una settimana e spero solo che alla fine gli arrivino. Joe, spero che questo raggiunga anche te. Sappi che ti amo e sto combattendo per te ogni giorno. #Freejoeexotic "

Joe Exotic, è stato condannato nel 2019 per 17 accuse federali di abuso di animali con nove violazioni della Endangered Species Act e otto violazioni della Lacey Act, nonché per l'accusa di essere tra gli artefici di un complotto per uccidere Carole Baskin, CEO di Big Cat Rescue alla quale ora è stato ceduto il suo zoo.

In queste ultime settimane, l'uomo lamenta un trattamento poco dignitoso in carcere, denunciando il fatto che potrebbe morire presto se lo Stato non gli presta le giuste cure. Una vicenda intricata e poco facile da sbrogliare quella di Joe Exotic che, però, a quanto pare ha ancora accanto il suo giovane marito.