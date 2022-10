Ticket To Paradise primo al box office italiano, 60 milioni totali per George Clooney e Julia Roberts

Ticket to Paradise: una foto del film

George Clooney e Julia Roberts conquistano il pubblico di tutto il mondo con il loro fascino. A due settimane dall'uscita americana, la romcom Ticket To Paradise conquista la prima posizione al box office italiano con un incasso di 834.000 euro da 414 sale, 768.000 euro solo nel weekend. Il film ha generato 60 milioni di dollari sui mercati esteri fino ad oggi, un inizio promettente che potrebbe superare gli incassi di hit come The Lost City o Crazy & Rich. Come si legge nella nostra recensione di Ticket To Paradise, George Clooney e Julia Roberts interpretano una coppia di ex sposi che si precipitano a Bali per impedire che la figlia commetta il loro stesso errore, sposando un bel ragazzo incontrato sull'isola.

L'apocalittico Siccità di Paolo Virzì conserva la seconda posizione. Sguardo d'autore sull'emergenza sanitaria attraverso una raffinata metafora ambientata in una Roma vessata dalla siccità e da una misteriosa malattia che colpisce la popolazione, il film con Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Silvio Orlando e Monica Bellucci incassa altri 370.000 approdando a un totale di 1,1 milioni di euro . Qui trovate la nostra recensione di Siccità.

Scala una posizione Dante di Pupi Avanti, focus sul sommo poeta filtrato attraverso lo sguardo del Boccaccio (Sergio Castellitto). Come rivela la nostra recensione di Dante, che incassa altri 340.000 euro, superando i 900.000 euro in due settimane.

In salita l'horror Smile, campione di incassi negli USA, che raccoglie altri 326.000 conquistando la quarta posizione e arrivando a un incasso totale di 794.000 euro. Come rivela la nostra recensione di Smile, Sosie Bacon interpreta la dottoressa Rose Cotter, che assiste alla morte di un paziente psichiatrico. Dopo questo incidente, inizia ad accorgersi che le persone intorno a lei esibiscono uno strano comportamento, vale a dire un sorriso inquietante e incrollabile. Anche se all'inizio sembrano solo allucinazioni, Cotter indaga per scoprire la causa di quella che potrebbe essere una minaccia soprannaturale per la sua vita. Nel cast anche la star di The Boys Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn e Rob Morgan.

Quinto l'anime Dragon Ball Super: Super Hero, ex numero uno dello scorso weekend, che incassa altri 256.000 euro arrivando a 1,2 milioni totali. Questa la nostra recensione di Dragon Ball Super: Super Hero, che racconta le nuove avventure di Goku & Co. dopo la battaglia con Majin Buu, con la gang cerca di mantenere la fragile pace che ha conquistato con tanta fatica.