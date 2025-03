George Clooney dice addio alle commedie romantiche e per una ragione ben precisa

Un tempo divo delle commedie romantiche, l'attore non crede ne farà mai più nonostante il successo avuto in passato nel genere

George Clooney è intervenuto nel corso della trasmissione 60 Minutes per discutere del prossimo adattamento a Broadway del suo film candidato all'Oscar, Good Night, and Good Luck. Nella pièce Clooney, oggi 63enne, interpreta il giornalista Edward R. Murrow, un ruolo che non era ancora pronto a ricoprire quando ha diretto il film nel 2005.

"Murrow aveva una gravitas che io a 42 anni non ero in grado di raggiungere", ha dichiarato Clooney a Jon Wertheim. Il rovescio della medaglia, ha aggiunto l'attore, è che ci sono ruoli per i quali oggi non è più adatto.

"Sentite, ho 63 anni", ha spiegato. "Non sto cercando di competere con i protagonisti di 25 anni. Non è il mio lavoro. Per questo non faccio più commedie romantiche".

George Clooney, il debutto a Broadway e il passare del tempo

George Clooney e Julia Roberts in Ocean's Twelve

Già durante la promozione di Ticket to Paradise nel 2022, la star di Ocean's Eleven aveva fatto notare ai giornalisti che non faceva una commedia romantica dal 1996. Tuttavia, l'età e l'esperienza hanno i loro privilegi. L'attore ha dichiarato a 60 Minutes di sentirsi finalmente in grado di reggere la pressione sul palcoscenico di Broadway.

Ticket to Paradise: Julia Roberts e George Clooney in una scena

"Non so se sarei riuscito a farlo prima. Non ero... non ho fatto il lavoro necessario per arrivarci". Poi ha continuato: "Voglio dire, non c'è un solo attore vivente che non avrebbe voluto, sai, essere a Broadway. È questo il bello".

Clooney, tornando sull'allontanarsi da ruoli romantici, aveva citato un modello preciso: "Paul Newman è stato il migliore in questo senso. Ha capito, con Il verdetto, onestamente, che era un attore caratterista e ha accettato quel ruolo. Non si è opposto, né ha cercato di rifarsi il viso o di sembrare più giovane e di recitare in modo più al passo coi tempi. Ha semplicemente detto: 'Ok, questo è ciò che sono ora', e ha cambiato le aspettative di tutti".