Ti presento Sofia: stasera su Canale 5 il film con Fabio De Luigi: cast, trama e curiosità

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda Ti presento Sofia: trama, curiosità e cast del film con Fabio De Luigi.

Ti presento Sofia è il film con Fabio De Luigi in onda stasera, 11 luglio, su Canale 5 in prima serata subito dopo Paperissima Sprint. La pellicola diretta da Guido Chiesa e stata scritta da Giovanni Bognetti e dallo stesso Guido Chiesa, autori della sceneggiatura. La colonna sonora è di Francesco Cerasi. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Ti presento Sofia: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti e Caterina Sbaraglia sul set del film

Ti presento Sofia: Trama

Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di dieci anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare di lei, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini.

Ti presento Sofia: Micaela Ramazzotti e Caterina Sbaraglia in una scena del film

Ti presento Sofia: Curiosità

Ti presento Sofia è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 31 ottobre 2018 da Medusa Film ma è stato presentato in anteprima alla tredicesima Festa del cinema di Roma nella sezione Alice nella città.

La pellicola è stata girata nel marzo 2018 tra Pescara, Francavilla al Mare e Fossacesia.

Ti presento Sofia è il remake italiano dell'argentino Se permetti non parlarmi di bambini!, in originale Sin hijos, del 2015 diretto da Ariel Winograd.

Il film ha incassato 2.7 milioni di euro.

Ti presento Sofia: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti e Andrea Pisani in una scena del film

Ti presento Sofia: Trailer e Recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

La nostra recensione di Ti presento Sofia.

Ti presento Sofia è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.9 su 10

Ti presento Sofia: Fabio De Luigi e Caterina Sbaraglia in una scena del film

Ti presento Sofia: Interpreti e personaggi