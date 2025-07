Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: Alessio lascia il villaggio? Ecco cosa succederà

Tra Alessio e Sonia è ancora tutto in ballo mentre un altro falò anticipato cambia le carte in tavola: il villaggio è nel caos. Cosa vedremo nella seconda puntata di Temptation Island.

La seconda puntata di Temptation Island 2025, in arrivo giovedì 10 luglio su Canale 5, promette di far vacillare anche le certezze più solide. I protagonisti sono sempre più imprevedibili, tra ritorni clamorosi, sfoghi da reality puro e tensioni da soap latina (o turca). Spoiler? Ce ne sono, eccome.

Alessio fa dietrofront: il ritorno che nessuno voleva (forse)

Se la sua fuga aveva fatto esultare buona parte del web, ora Alessio rimescola tutto tornando da Sonia. Sì, proprio lui, quello che aveva detto "Non ci voglio andare" riferendosi al falò. E adesso? Lei non si vede nelle clip, lui rientra in scena. Forse per amore, forse per visibilità. Intanto il conduttore Filippo Bisciglia si limita a seminare dubbi sul cosiddetto "viaggio nei sentimenti" che sembra non essere finito. E noi ci chiediamo: era mai iniziato davvero?

Seconda puntata di Temptation Island: altro giro, altro falò

A tenere alta la temperatura non è solo la storia tra Sonia e Alessio. Una nuova coppia è sull'orlo della crisi: un altro fidanzato ha chiesto un falò di confronto anticipato. Chi sia ancora non si sa, ma l'annuncio di Bisciglia è chiarissimo e pesa come una bomba nel villaggio. Qualcuno vuole risposte subito, qualcun altro forse un'uscita di scena strategica?

Il caos nel villaggio: urla, corse in spiaggia e tavoli che volano

Antonio, Temptation Island 2025

Tra un pinnettu e una visione al tablet, i nervi saltano. Antonio, dopo aver visto Valentina un po' troppo "in sintonia" con un single, esplode: urla, pianti, mani tra i capelli e corse disperate verso la spiaggia. Marco invece opta per il gesto teatrale: tavolo ribaltato, silenzio surreale e sguardi persi nel vuoto. Dramma puro, ma è solo un breve accenno a ciò che ci aspetta in una seconda puntata che si preannuncia esplosiva.

Quando e dove vedere la seconda puntata di Temptation Island

Temptation Island continua a essere il laboratorio dei sentimenti più instabili della TV italiana. Tra chi torna, chi fugge, chi ama e chi ribalta i mobili, la puntata del 10 luglio sarà un piccolo cult del trash emotivo. La domanda ora è solo una: chi sarà il prossimo a perdere la testa (o il partner)? L'appuntamento è per giovedì prossimo su Canale 5.