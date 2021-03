Ti presento Sofia: stasera su Canale 5 in prima visione la commedia con Fabio De Luigi

Stasera su Canale 5, alle 21:45 in prima visione in chiaro, va in onda Ti presento Sofia, commedia del 2018 con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti.

Una prima visione in arrivo stasera su Canale 5: alle 21:45 va in onda Ti presento Sofia, commedia diretta nel 2018 da Guido Chiesa, con protagonisti Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti e la piccola Caterina Sbaraglia.

Ti presento Sofia: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti e Caterina Sbaraglia in una scena del film

Gabriele (Fabio De Luigi) è un ex rocker che adesso per vivere vende strumenti musicali. Divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia (Caterina Sbaraglia), la figlia di dieci anni.

Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare di lei, azzerando ogni chance.

Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara (Micaela Ramazzotti), un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini...

Tratto dalla commedia argentina Se permetti non parlarmi di bambini!, diretta nel 2015 da Ariel Winograd, Ti presento Sofia nel 2019 ha vinto il Premio Flaiano per la migliore interpretazione femminile, andato a Micaela Ramazzotti.