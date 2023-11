David Harbour anticipa l'incontro tra Red Guardian e Yelena in Thunderbolts: 'Hanno un rapporto complicato'

Ospite del red carpet di BoxLunch Holiday Gala, David Harbour ha stuzzicato i fan su Thunderbolts, il nuovo film dei Marvel Studios, e sull'incontro tra il suo personaggio Alexei Shostakov/Red Guardian e Yelena Belova di Florence Pugh: "Hanno un mucchio di trascorsi inesplorati. Ci sono tanti dettagli a cui il regista ha pensato con cura, su come fosse la loro vita nel Midwest quando erano spie".

L'attore ha poi aggiunto: "C'è tanta complessità tra questi due personaggi, ed è una cosa che adoro. Lei non lo sopporta, ma ha bisogno di lui perché è incompleta per certi versi e lui potrebbe aiutarla in questo senso. Lo trovo così bello, perché a volte non sta a noi scegliere le persone che ci completano, le persone di cui abbiamo davvero bisogno. Sarà bello dare vita a tutto questo nel film."

Thunderbolts, David Harbour ignorava che il ruolo di Harrison Ford fosse stato già svelato

Come noto, Harrison Ford si è unito al Marvel Cinematic Universe per sostituire il compianto William Hurt nel ruolo di Thaddeus Ross, ma David Harbour a quanto pare pensava che questa informazione fosse ancora top secret. "Non ho intenzione di parlarne perché non credo che sia stato annunciato nel film", ha detto Harbour.

Quando è stato informato che l'inclusione di Ford in Thunderbolts è di dominio pubblico, non era ancora sicuro di cosa avrebbe potuto rivelare. "È stata annunciata la sua presenza nel film? Ne abbiamo già parlato con Kevin Feige? Beh, allora dovrò leggere la nuova bozza, no?"