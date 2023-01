Thunderbolts: la star di The Bear Ayo Edebiri nel cast in un ruolo misterioso

La protagonista della serie culinaria The Bear Ayo Edebiri entra a far parte del team dei Thunderbolts, ma il suo ruolo nell'MCU al momento resta segreto.

Ayo Edebiri si lascia alle spalle il ristorante di Chicago di The Bear per approdare nel Marvel Cinematic Universe. L'attrice 27enne, nota per il suo ruolo da protagonista come sous chef Sydney in The Bear, ha ottenuto un ruolo in Thunderbolts, come ha confermato EW riprendendo una notizia di Deadline. Ruolo che però deve essere ancora rivelato.

Ayo Edebiri si unirà a un cast corale di outsider Marvel che include Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, Sebastian Stan in quelli di Bucky Barnes, David Harbour nei panni di Red Guardian, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ghost, Wyatt Russell in quello di John Walker, Olga Kurylenko che sarà Taskmaster e Julia Louis-Dreyfus come Contessa Valentina Allegra de Fontaine.

Thunderbolts: Marvel rimuove l'artwork originale, cambiamenti in arrivo nel team?

La conferma ufficiale del cast di Thunderbolts, pellicola in fase di sviluppo da lungo tempo, è arrivato a settembre nel corso del D23 Expo di Disney. Il regista di Paper Towns Jake Schreier dirigerà il film scritto dall'autore di Black Widow Eric Pearson. Il cinecomic, che arriverà nei cinema a metà 2024, concluderà la Fase 5 dell'MCU che sarà inaugurata tra un paio di settimane da Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

I Thunderbolts non sono esattamente gli eroi più popolari della Marvel, ma hanno una lunga storia nei fumetti. Questo gruppo disordinato di supercriminali ha fatto il suo debutto nel 1997, affrontando spesso pericolose missioni per conto del governo, in stile Suicide Squad.