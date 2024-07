Thunderbolts*: il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan sarà un membro del Congresso nel film

Non si è parlato molto del fatto che il Bucky Barnes di Sebastian Stan sfoggi un abito grigio su misura nelle foto di maggio sul set di Thunderbolts dei Marvel Studios. Tuttavia, dobbiamo guardarle sotto una nuova luce, poiché al SDCC è stato rivelato che Bucky è ora un membro del Congresso*.

Se ricordate, in The Falcon and the Winter Soldier, Barnes era incerto su cosa avrebbe dovuto fare nella vita. Con lo scioglimento degli Avengers e l'uscita di scena di Steve Rodgers, Bucky è stato lasciato alla deriva.

Thunderbolts*: il Bucky Barnes di Sebastian Stan sfoggia un nuovo look nelle ultime foto dal set

La rivelazione

Tuttavia, in un'intervista al SDCC con Wyatt Russell (U.S. Agent) e Stan, è stato rivelato che il Soldato d'Inverno indossa abiti più raffinati in questi giorni perché è un legislatore che lavora a Capitol Hill. Quando si è scherzato sul fatto che Bucky lava il suo braccio di vibranio nella sua lavastoviglie (cosa che avviene davvero secondo il filmato mostrato al SDCC), Russell e Stan hanno spiegato che Bucky lo fa perché non ha molto tempo libero.

Thunderbolts: un'immagine

"A un certo punto bisogna assicurarsi che le cose vengano pulite, e questo è un modo molto efficiente di farlo velocemente", ha scherzato Stan con Comicbook. "Usa anche molta meno acqua con la lavastoviglie". A quel punto Russell si è lasciato sfuggire che Bucky è un membro del Congresso, un dettaglio che probabilmente non doveva essere ancora rivelato.

In base a questa rivelazione, sarà interessante vedere se i Thunderbolts sono una squadra autorizzata dal governo che lavora per Bucky. Dato che il tema del film sembra essere quello di dare ai suoi membri una seconda possibilità di redenzione, forse il suo roster è formato da Bucky che vuole dare agli altri la stessa possibilità che Steve ha dato a lui?

Thunderbolts: un'immagine

Thunderbolts è un titolo della Fase 5 del MCU in uscita il 5 maggio 2025. Il film è attualmente destinato a chiudere la Fase 5. Jake Schreier dirige una sceneggiatura scritta da Eric Pearson, Lee Sung Jin e Joanna Calo. Il primo trailer è stato presentato ieri al Comic-Con di San Diego in presenza del cast.

Il film è interpretato da Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov/Custode Rosso, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr/Fantasma, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker/Agente degli Stati Uniti, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov/Taskmaster e Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine. Anche Lewis Pullman è stato scritturato per il ruolo della Sentinella.