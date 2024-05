Thunderbolts*: i nuovi rumor sul plot suonano un po' troppo simili a Suicide Squad

In attesa dell'uscita del primo trailer, prosegue la lavorazione di Thunderbolts, atteso lungometraggio MCU che vedrà il ritorno di tanti personaggi amati dei fumetti. Le nuove anticipazioni sul plot trapelate in rete ci danno una prima idea di cosa ci attende al cinema, ma - se confermate - suonano stranamente simili alla trama di Suicide Squad.

Secondo Daniel Richtman, Thunderbolts si aprirà con Yelena Belova, Ghost e Taskmaster in missione per conto della Contessa Valentina Allegra De Fontaine con lo scopo di eliminare un obiettivo sconosciuto "in un caveau". Non sappiamo chi sia il personaggio in questione, ma il team si rende presto conto di essere stato mandato lì per morire e decide di allearsi per abbattere Val.

Resta da vedere come entreranno in campo Sentry, Red Guardian e The Winter Soldier, ma forse uno di loro è il personaggio che gli altri devono eliminare?

La spiegazione del titolo secondo Olga Kurylenko

A Olga Kurylenko, che nel cinecomic riprenderà il ruolo di Taskmaster, è stato chiesto di fornire una spiegazione sull'asterisco aggiunto alla fine del titolo durante una recente intervista con Screen Rant. Pur mantenendo il massimo riserbo per evitare spoiler, l'attrice ha confermato che il progetto ha subito alcuni cambiamenti da quando è stato annunciato per la prima volta spiegando:

"Beh, hanno cambiato un paio di cose. Questo è tutto quello che posso dire, ma ovviamente ogni film è diverso e in ogni film le cose cambiano. Anche questo sarà diverso dai precedenti, per per adesso non posso dire di più."

Avengers 5 e Avengers: Secret Wars: Marvel modifica tutti i piani. Ecco cosa succederà

Che cosa sappiamo di Thunderbolts*

Da quanto annunciato finora, Thunderbolts vedrà il ritorno di Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes/The Winter Soldier (Sebastian Stan), John Walker/U.S. Agente (Wyatt Russell) e Taskmaster (Kurylenko). La contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julie Louis Dreyfus) metterà insieme la squadra e si dice che potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry. A interpretarlo sarà Lewis Pullman, che ha preso il posto di Steven Yeun.

Ancora da confermare la partecipazione del Thaddeus "Thunderbolt" Ross di Harrison Ford e l'apparizione di Melina Vostokoff (Rachel Weisz) e Bill Foster (Laurence Fishburne).

L'uscita di Thunderbolts è prevista per il maggio 2025.